Квартиры, участки и более 77 млн рублей: Суд на Кубани признал законным изъятие имущества экс-начальника отдела ФССП

Имущество семьи бывшего начальника межрайонного отдела ФССП России по Краснодарскому краю изъяли законно. Так решила судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.
С 2014 по 2024 год Иван Квашура занимал должность начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Главного управления ФССП по Краснодарскому краю. При проверке выяснилось - расходы пристава и его семьи не соответствуют доходам.
Как оказалось, бывший начальник отдела, находясь на госслужбе, купил 13 объектов недвижимости, 11 премиальных автомобилей. Все имущество оценивается в 94,5 млн рублей.
"Часть имущества ответчиками отчуждена путем заключения возмездных сделок, денежные средства, полученные от продажи имущества, обращены Квашурой и близкими ему лицами в их пользу", - сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Советский районный суд Краснодара изъял имущество пристава, купленное на неподтвержденные доходы, и сумму, которая равна стоимости реализованного имущества. Всего в доход РФ обращены четыре участка общей площадью 1993 кв. метров, два жилых здания, две квартиры в Краснодаре и более 77 млн рублей.
Судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на такое решение и не нашла оснований для его изменения.
"Решение вступило в законную силу", - добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
