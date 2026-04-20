Квартиры, участки и более 77 млн рублей: Суд на Кубани признал законным изъятие имущества экс-начальника отдела ФССП

Решение об изъятии имущества признали законным Фото из архива КП

Имущество семьи бывшего начальника межрайонного отдела ФССП России по Краснодарскому краю изъяли законно. Так решила судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

С 2014 по 2024 год Иван Квашура занимал должность начальника межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Главного управления ФССП по Краснодарскому краю. При проверке выяснилось - расходы пристава и его семьи не соответствуют доходам.

Как оказалось, бывший начальник отдела, находясь на госслужбе, купил 13 объектов недвижимости, 11 премиальных автомобилей. Все имущество оценивается в 94,5 млн рублей.

"Часть имущества ответчиками отчуждена путем заключения возмездных сделок, денежные средства, полученные от продажи имущества, обращены Квашурой и близкими ему лицами в их пользу", - сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Советский районный суд Краснодара изъял имущество пристава, купленное на неподтвержденные доходы, и сумму, которая равна стоимости реализованного имущества. Всего в доход РФ обращены четыре участка общей площадью 1993 кв. метров, два жилых здания, две квартиры в Краснодаре и более 77 млн рублей.

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на такое решение и не нашла оснований для его изменения.

"Решение вступило в законную силу", - добавили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

