Нефтяное пятно заметили на спутниковых снимках

После атаки беспилотников на Туапсе в ночь на 16 апреля была повреждена инфраструктура морского терминала и произошел разлив нефти. Большое пятно заметили на снимках со спутников в море, также нефтепродукты собирают в реке.

Причины разлива нефти у порта Туапсе

Площадь загрязнения акватории по оценкам специалистов составляет 10 тысяч квадратных метров.

«19 апреля в море в полутора милях от порта Туапсе зафиксировали нефтяное пятно. Это последствия атаки БПЛА, которую ВСУ нанесли в ночь на 16 апреля», - прокомментировали в оперштабе региона.

Что происходит в Туапсе после налета БПЛА

Чтобы убрать нефтепродукты с поверхности моря, вокруг пятна выставили боновые заграждения. В ликвидации последствий ЧП задействовали 6 судов порта Туапсе – быстроходные катера и нефтемусоросборщики.

Кроме этого, оперативные службы продолжают собирать мазут и в реке Туапсе. По данным оперштаба, нефтепродукты попали туда из-за пожара на морском терминале.

«Разлив в реке удалось локализовать. Установлено 750 метров боновых заграждений и пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка», - отметили в оперативном штабе, добавив, что на реке ведутся завершительные работы.

Вредных веществ - нет

Власти сообщили, что в Туапсе, где в настоящее время тушат пожар на морском терминале, состояние воздуха мониторят специалисты Роспотребнадзора. Замеры планируют делать в районе жилой застройки трижды в день – утром, днем и вечером. По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

