Кадровый электронный документооборот: новый стандарт современного бизнеса

Кипы бумаг, подписи, согласования, всё это постепенно уступает место электронному кадровому документообороту.

КЭДО постепенно переходит из разряда очередного технологического тренда в разряд базовых инструментов, которые позволяют компаниям ускорять процессы, снижать издержки и выстраивать более прозрачную систему работы с сотрудниками. При этом интерес к таким решениям проявляют не только крупные организации, но и малый бизнес, где кадровые функции часто совмещаются с бухгалтерией.

Что такое КЭДО и как он работает

Кадровый электронный документооборот – это система, в которой все основные документы, связанные с сотрудниками, создаются, согласовываются, подписываются и хранятся в цифровом виде.

Речь идёт не только о переводе бумажных документов в электронный формат, важнее то, что меняется сама логика работы: вместо ручных действий – распечатки, передачи, ожидания подписей, появляется цифровая среда, где процессы выстраиваются автоматически. Сотрудник может подать заявление в несколько кликов, руководитель согласовать его в системе, а кадровая служба сразу получить результат в учётной программе. При этом каждый этап фиксируется: видно, кто и когда подписал документ, на каком этапе он находится и какие действия требуются дальше. Фактически, КЭДО превращает кадровый документооборот из набора разрозненных операций на бумаге в управляемый и прозрачный электронный процесс.

Правовые аспекты КЭДО

Несмотря на свою относительную новизну, кадровый документооборот строго регулируется законодательством. Основу правового регулирования составляют нормы Трудового кодекса Российской Федерации, в частности, статьи, посвящённые электронному взаимодействию с сотрудниками, а также Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Дополнительно порядок работы с электронными кадровыми документами уточняется нормативными актами Минтруда, которые устанавливают требования к форматам документов, видам подписей и способам их применения.

Ключевой момент заключается в том, что юридическая значимость электронного документооборота достигается не только за счёт использования электронной подписи, но и за счёт правильно оформленного перехода на КЭДО внутри компании. Для этого требуется принять внутренние регламенты, определить перечень документов, переведённых в электронный вид и оформить соглашения с сотрудниками.

Роль ИТ-решений на примере «1С:Кабинет сотрудника»

На фоне роста интереса к кадровому электронному документообороту активно развивается рынок соответствующих решений. Одним из них является сервис «1С:Кабинет сотрудника», который реализует КЭДО в рамках уже знакомой многим компаниям экосистемы 1С.

Ключевая особенность такого подхода заключается в том, что электронный документооборот не выносится в отдельную систему, а становится частью существующего контура учёта, это позволяет компаниям не менять привычные процессы работы и не дублировать данные в разных системах. Документы создаются и хранятся непосредственно в информационной базе, а взаимодействие с сотрудниками происходит через личный кабинет. При этом сервис поддерживает использование электронных подписей и обеспечивает юридическую значимость документов при соблюдении установленных требований.

Дополнительным преимуществом становится гибкость настройки. Компании могут адаптировать систему под свои внутренние процессы, создавать собственные шаблоны документов и настраивать маршруты согласования.

Отдельно стоит отметить рост прозрачности процессов. В цифровой системе каждый документ имеет статус, историю изменений и чёткий маршрут согласования. Это упрощает контроль, снижает вероятность ошибок и исключает ситуации, когда документ где-то потерялся или остался неподписанным.

Таким образом, «Кабинет сотрудника» может значительно снизить количество бумажной волокиты, делая кадровый документооборот более гибким и автоматизированным, позволяя подать и согласовать документы в течение нескольких минут, даже независимо от того, где находятся участники процесса, что особенно актуально для компаний, у которых есть сотрудники на удалёнке.

Итог

Кадровый электронный документооборот постепенно приходит на смену своему «классическому» аналогу, благодаря удобству применения, упрощению взаимодействия с удалёнными сотрудниками, а также возможности ускорить кадровые процессы внутри компании за счёт уменьшения рутинных действий с бумажными документами.

При этом успех внедрения зависит не только от выбора технологии, но и от понимания правовых аспектов, а также от готовности компании пересмотреть подход к организации кадровых процессов.

Решения, интегрированные в уже используемые системы, такие как «1С:Кабинет сотрудника», делают этот переход более плавным и управляемым, что особенно важно в условиях, когда бизнесу требуется быстро адаптироваться к новым требованиям и повышать свою эффективность, минимизируя затраты.

