Дяде Валере на передовую: Школьник передал соседу-бойцу СВО деньги, полученные на день рождения

Саша разбил копилку и отдал деньги бойцам. Фото: личный архив

Ученик 2-го класса Саша Абхаиров из хутора Новоленинского Тимашевского района на днях справил день рождения. По традиции подарок получил от близких родственников деньгами. Всего родные собрали школьнику 8 тысяч рублей на его 9-летие. Но на себя Саша тратить подарок не стал - отнес в местную администрацию. Там как раз собирают средства по запросу бойцов-земляков. Им нужно купить новый автомобиль для выполнения боевых задач.

- Я военным хочу стать, вот и помогаю тем, кто нас сейчас защищает, - признается Саша.

В какие войска он пойдет, ребенок пока не решил, да и времени у него много, чтобы определиться с выбором. А пока он старается хорошо учиться и помогать маме по дому - она воспитывает сына одна.

- У него деньги появляются только на большие праздники - день рождения, Новый год. Но себе не оставляет ни копейки, все отдает. И хоть с соседом нашим дядей Валерой Саша не знаком лично, но знает, что он служит, вот и решил помочь, - рассказала «КП»-Кубань мама мальчика Наталья.

Бойцы уже получили деньги от Саши. Валерий и его сослуживцы благодарят своего помощника.

- Ты - красавчик. Это много для нас значит. Мы благодарим тебя за вклад в нашу скорую Победу. Ты настоящий патриот, - уверены военнослужащие.

Под Новый год Саша уже отправлял деньги солдатам на передовую. 2000 рублей он отнес в администрацию на покупку продуктов для бойцов на передовой.