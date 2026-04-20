Без страховки и соблюдения правил безопасности: Совладелец сети стоматологий пролетел над пляжами Сочи, стоя на шасси вертолета

Предприниматель не усидел на пассажирском месте в салоне вертолета. Фото: соцсети

Опасный полет на вертолете может стать поводом для крупных неприятностей экипажу судна. Один из пассажиров пролетел, стоя на шасси, над пляжами в Сочи. Все могло бы пройти незамеченным. Но вскоре в сети появились кадры этой экстремальной выходки. Его автор - совладелец медицинских клиник, основатель хоккейного клуба и сообщества «Предприниматели Патриоты» Вячеслав Варяников. Именно он не побоялся во время полета покинуть свое место в салоне и оказался за бортом - без страховки, наплевав на все возможные меры безопасности.

На видео, которое сразу же облетело сеть, бортовой номер вертолета был предусмотрительно замазан, а цвет судна с помощью цветокоррекции поменяли, чтобы не попасть под возможные штрафные санкции - а они серьезные. Пилоту за такие выкрутасы в небе грозит аннулирование летного удостоверения, а пассажирам - штрафы. И все же Варяников допустил ошибку - на других видео номер хорошо прочитался, что и дало повод для пристального внимания прокуратуры.

Полет за бортом ветролета в Сочи

"Сочинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства эксплуатации вертолета Gazelle HT.MK2. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В Росавиации также тщательно изучают кадры дерзкого полета. В ведомстве начали проверку.