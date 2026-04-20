На Кубань идет арктический холод: Синоптики прогнозируют мокрый снег и заморозки в конце апреля

Тепло не спешит приходить на Кубань

Вместо весеннего тепла на Кубань идет очередная волна похолодания в третьей декаде апреля. Причиной резкой перемены погоды станет очередной циклон, выходящий на Азовское море, который принесет в регион арктические воздушные массы с архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане.

«Скорости переноса воздушных масс с Архангельской области очень большие. Кроме того, через территорию края начинают проходить холодные фронтальные разделы», – рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Так что пока ждать возвращения тепла в Краснодарский край не приходится. И отметок в +20 градусов и выше в ближайшие дни в регионе не зафиксируют.

Во вторник, 21 апреля, днем ожидается от +12 до +17 градусов. Итоговая температура будет зависеть от плотности облачности – в зонах прояснения будет чуть теплее. На Черноморском побережье столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

В середине недели, 22 и 23 апреля, ожидается основной удар холода. Дневные температуры понизятся до +8…+13 градусов, а в юго-восточной части края будет не выше +10. На побережье тоже похолодает – до +10…+12°C. Такие же температуры сохранятся и в пятницу, 24 апреля.

Кроме того, 23 апреля на Кубани, преимущественно в предгорных районах, прогнозируют дождь с мокрым снегом, а в горах – мокрый снег.

«При прохождении фронта ожидается усиление ветра, и он будет холодный», – прокомментировала Попова.

По ночам ситуация не выглядит оптимистичнее. Ночные температуры составят всего 0…+5 градусов, местами все еще возможны заморозки до -3 градусов.

