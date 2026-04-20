Землетрясение произошло 20 апреля около берегов Сочи. По информации специалистов Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился примерно в 20 километрах южнее Сочи. Магнитуда подземных толчков составила 3,7. А очаг сейсмической активности залегал на глубине 5-7 километров.

Несмотря на зарегистрированные приборами колебания, для жителей и туристов природное явление прошло незамеченным. Магнитуда 3,7 относится к категории слабых — такие колебания фиксируются высокочувствительным оборудованием, но крайне редко ощущаются людьми на поверхности.

Информация о каких-либо разрушениях на побережье не поступала. Обстановка на курорте остается спокойной, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в Черноморском регионе, который традиционно относится к зонам с умеренной сейсмической активностью.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что март 2026 года вошел в историю сейсмологических наблюдений на юге России как период беспрецедентной активности в акватории Черного моря.