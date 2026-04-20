«Стругацкие» в Черном море: простейший микроорганизм с фамилией известных писателей может изменить медицину

Математическое моделирование помогло раскрыть потенциал черноморского микроорганизма. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Черном море нашли необычного обитателя, который может послужить медицине. Это одноклеточный организм Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii, который, кстати, получил название в честь братьев Стругацких. Об этом сообщила пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Новое простейшее относится к протистам. Это группа, куда включают все эукариотические организмы, не входящие в состав животных, грибов или растений.

«Это организм колониального типа, и хотя формально он одноклеточный, образует агрегаты, а его «клетка» на некоторых стадиях содержит большое количество ядер. Он имеет сложный жизненный цикл, механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних и ряд других, интересных с точки зрения фундаментальной науки особенностей», — рассказал научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Алексей Дорошков.

Микроорганизм был открыт в апреле 2024 года. Изучали новый организм ученые на средства Российского научного фонда. По условиям полученного гранта на эту работу у них было два года.

По мнению ученых он способен служить как модельный объект для исследований, так и источник биологически активных соединений. Простейшего отличает быстрый рост, простые требования к культивированию и отсутствие лицензионных ограничений. Морской микроорганизм планируют применять в производстве компонентов для вакцин и косметических средств.

«Была создана математическая модель, позволяющая понять внутреннюю структуру и закономерности деления клетки. Такие вычисления помогают оптимально подбирать условия для масштабного выращивания микроорганизма. В отличие от традиционных методов, где оценивается только конечный результат работы биореактора, модель обеспечивает контроль над каждой стадией развития клетки, повышая предсказуемость процесса», – пояснил ведущий научный сотрудник института Алексей Мензоров.

Генетический анализ показал, что данный протист обладает полным комплектом ферментов для синтеза ценных жирных кислот и сквалена. Эти вещества критически важны в медицине, например как компоненты вакцин, поскольку организм изучен отечественными специалистами, его применение в биотехнологиях не будет связано с иностранными лицензиями.

В дальнейшем исследователи планируют перейти от компьютерного моделирования к лабораторным экспериментам. Они хотят культивировать микроорганизм, выделить целевые соединения и определить их точное количество. Если практические результаты совпадут с расчетными данными, этот морской микроб может стать значимым ресурсом для российской фармацевтической отрасли.