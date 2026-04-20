«Мы вас найдем, главное, чтобы вы были живы!»: Вдова убитого на Кубани аниматора показала в суде последнюю переписку с мужем

Вдова Кирилла Чубко Дарья показала последнюю переписку с мужем

В Краснодарском краевом суде продолжают рассматривать дело об убийстве аниматоров. Напомним, с момента трагедии прошло почти три года. 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко стали жертвами дорожной банды в ночь на 29 апреля 2023 года.

Артисты возвращались с очередного выступления, как вдруг их автомобиль угодил в яму. Остановившись, чтобы починить колесо, они встретили троих незнакомцев, предложивших помощь. Но цель у сообщников была совершенно другая.

Подсудимые Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников, по данным следствия, подыскивали автомобили для разбойного нападения и похищения имущества. Встретив аниматоров, троица убила их обычным кухонным ножом и закопала тела в лесополосе. Похитив деньги и украшения, сообщники сожгли белый «Хендай», на котором ехали Кирилл и Таня.

«Весь город поедет вас искать!»

Как сообщил корреспондент «КП»-Кубань» из зала суда, на очередном заседании показания продолжила давать вдова Кирилла Чубко Дарья. Напомним, ранее она рассказала, как проходили поиски ее пропавшего мужа. От переживаний и воспоминаний вдове стало плохо – потребовалась помощь медиков. Поэтому последнюю переписку с супругом и его ювелирные украшения Дарья представила присяжным на следующем заседании.

«Выступили», – получила сообщение от Кирилла Дарья в тот день в 20:27.

Спустя почти час аниматоры попали на разбитой дороге в яму и пробили колесо.

Сообщения от мужа были эмоциональными, как и ответы самой Дарьи. Почти в 22:00 Кирилл еще был на связи с женой. Но через 1,5 часа отвечать перестал.

«Пока я укладывала ребенка, посмотрела на время, а Кирилл не звонил и не писал. Я написала в 23:25 сообщение “Ну что вы?”. Но это сообщение остается непрочитанным», – рассказала в суде Дарья.

Следующее сообщение отправлено Кириллу в 00:40, которое так же осталось непрочитанным. При этом вдова уточнила, что созванивалась с мужем, после чего легла спать. Напомним, уже в 6 утра Дарья проснулась от странного ощущения.

«Я встала с таким чувством, будто не могу дышать. Посмотрела, а Кирилла нет. Побежала, посмотрела во двор – машины нет», – ранее рассказывала в суде вдова.

Кирилла, по данным следствия, убили около 6-7 часов утра 29 апреля. Анатолий Двойников ударил его обычным кухонным ножом в туловище и шею – не менее 13 раз.

Вдова выехала на поиски мужа уже через 15 минут после того, как увидела, что он так и не вернулся. Ночью 30 апреля Дарья в надежде на то, что Кирилл ответит, отправила ему сообщение.

«Мы тебя ищем, если ты вдруг выключил телефон, мы ищем вас все. Весь город завтра поедет вас искать! Я надеюсь, что с вами все хорошо! Я тебя очень сильно люблю!» – в слезах записала голосовое сообщение Дарья.

Выйти на связь, чтобы найти хоть какую-то зацепку, где искать, она просила и Таню.

«Позвоните, напишите, скиньте геолокацию! Не переживайте, мы вас найдем, главное, чтобы живыми!» – в надежде писала Дарья.

Но тела Кирилла и Тани на тот момент уже закопали в лесополосе.

Сорвали цепочки и серьги

Напомним, вместе с деньгами, которые снимали с карт аниматоров, подсудимые похитили и украшения жертв. У девушки забрали золотые серьги и цепочку, а с Кирилла сняли крестик, цепочку и обручальное кольцо.

Вдова аниматора показала в суде украшения мужа, похищенные троицей. По словам Дарьи, она взяла ювелирные изделия под ответственное хранение. Присяжные заседатели увидели обручальное кольцо. Его и цепочку с крестиком Кирилл носил всегда, не снимая.

«Это все, что осталось у меня от мужа», – произнесла вдова.

Кроме украшений, Дарья представила бирочку, по которой убедилась, что автомобиль, найденный в лесополосе, принадлежит Кириллу. Ее вдова заметила при осмотре выгоревшей машины. На оставленной в автомобиле бирочке, которыми обозначают поделки и рисунки в детских садах, оказалось имя их ребенка. И стало понятно – на этой иномарке передвигались аниматоры.

Показания вдовы Кирилла Чубко завершились. Следующее заседание с участием коллегии присяжных состоится 4 мая.

