Взлом, обман, тюрьма: 28-летний москвич получил четыре года колонии за взлом "Госуслуг" и цифровое мошенничество

База данных Госуслуг стала орудием мошенничества

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор 28-летнему москвичу. Молодой человек был признан виновным в совершении серии тяжких преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерным данным и хищениями. В уголовном деле 76 эпизодов по статье о незаконном проникновении в защищенную компьютерную информацию, повлекшем ее блокировку или изменение, 55 случаев мошенничества в сфере компьютерной информации, а также 46 попыток совершения аналогичных мошеннических действий.

Как установило следствие, осужденный получил от неустановленного лица базу данных с логинами и паролями пользователей портала госуслуг. Находясь в Новороссийске, он использовал эти данные для подачи заявок на получение микрозаймов в различные МФО. В анкетах он указывал ложные персональные данные граждан, чьи учетные записи были скомпрометированы, однако всегда оставлял свои контактные телефоны и адреса электронной почты.

«В 55 случаях микрофинансовыми организациями было принято решение о предоставлении микрозайма и перечислении денежных средства на находящийся в пользовании осужденного банковский счет, в 46 случаях денежные средства не перечислены осужденному по не зависящим от него обстоятельствам в связи с принятием решения об отказе в предоставлении потребительского микрозайма», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и возместил всем пострадавшим организациям причиненный ущерб. Суд, поддержав позицию государственного обвинения, назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

После провозглашения приговора мера пресечения для осужденного была изменена: его взяли под стражу прямо в зале суда и под конвоем отправили для дальнейшего отбывания наказания.