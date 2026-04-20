Восемь отелей и три жилых дома. Незаконно приобретенные активы курорта «Архыз» обращены в доход РФ

Государство отвоевало "Архыз" у коррупционеров

Армавирский городской суд постановил изъять и вернуть в государственную казну земельные участки и недвижимость курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Решение принято по иску об обращении в доход Российской Федерации имущества, незаконно приобретенного 23 гражданами и одной организацией.

«В ходе разбирательства было установлено, что экс-глава Архызского сельского поселения и его заместитель, нарушив антикоррупционное законодательство, неправомерно распорядились государственными землями площадью 6 гектаров в Зеленчукском районе. Рыночная оценка этих территорий, расположенных в предгорьях Большого Кавказского хребта, превышает 1,1 миллиарда рублей. Данные земли являются исключительно федеральной собственностью и не могут быть приватизированы», - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сфальсифицировав документацию, бывшие чиновники перевели спорные территории в муниципальную собственность, а затем оформили их на родственников и знакомых. В дальнейшем эти государственные наделы, отчужденные с нарушением закона, неоднократно дробились и продавались по фиктивным сделкам подставным владельцам по заниженной стоимости.

За несколько лет на 25 земельных участках успели появиться несколько гостиниц, общая площадь которых составляет 27 тысяч квадратных метров.

Изучив материалы дела, суд признал доказанным факт коррупционного отчуждения государственных земель. Суд отметил, что возведение ответчиками объектов недвижимости стало возможным исключительно вследствие противозаконных действий должностных лиц. Поэтому данная недвижимость признана неотделимой от активов, приобретенных коррупционным путем, и также подлежит изъятию в пользу государства.

В собственность Российской Федерации обращены: 25 земельных участков, восемь гостиничных комплексов, три жилых дома, 67 нежилых сооружений, шесть некапитальных строений и два объекта незавершенного строительства.