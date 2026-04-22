Весна стала продолжительно холодной, зато лето даст жару Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рекордный март 2026 года в Москве, ставший самым теплым за последние 247 лет, оказался не просто капризом природы, а тревожным симптомом. Климатологи предупреждают: мир входит в эпоху «агрессивной природы», и Краснодарский край окажется на передовой этих перемен. Грядущее лето обещает стать испытанием на прочность не только для жителей, но и для аграрного сектора Юга России.

Россия уходит в «резкий континент»

Глава Российской академии наук Геннадий Красников высказывается предельно жестко: климат в стране изменился кардинально. Россия больше не живет в условиях умеренно-континентального климата — теперь он «резко континентальный», цитируют ученого РИА Новости.

Для жителей Кубани это означает конец предсказуемости. Граница похолодания сместилась на север на 500 километров, а это значит, что тропический зной будет задерживаться у нас дольше, а уходить — болезненнее.

Эксперт фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин поясняет, что средняя температура — лишь верхушка айсберга. Главная опасность кроется в хаосе осадков.

«Нас ждут климатические качели: то изнуряющая засуха месяцами, то месячная норма дождя, обрушивающаяся на города за сутки», — предупреждает специалист.

Южный сценарий: Зной, засуха и смерчи

Пока Поволжье и Центр России готовятся к разрушительным паводкам, а Сибирь — к лесным пожарам, Краснодарский край ждет свой «особый» набор погодных аномалий.

По прогнозам на июнь 2026 года, в Краснодаре и Сочи столбики термометров установятся на отметках +26…+28 градусов. Черное море прогреется до +22…+23 градусов непривычно рано. Однако комфортным этот отдых назвать будет сложно.

Климатологи прогнозируют рост «опасных явлений»: на смену испепеляющему зною будут приходить внезапные шквалы и смерчи, которые все чаще выходят из моря на сушу.

Но главный удар стихия может снова нанести сельскому хозяйству края. Традиционные графики посева и полива превращаются гадание на картах.

Аграриям Кубани уже сейчас рекомендуют пересчитывать структуру севооборота. В условиях, когда май грозит возвратными заморозками, а июль — затяжной жарой под +40 в тени, выживут только те хозяйства, которые внедрят системы экстренного орошения и защиты растений.