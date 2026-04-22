Миопия после 50 лет: может ли близорукость с возрастом становиться опаснее

23 апреля в 17:00 на радио «КП-Кубань» выйдет программа «Здоровый разговор». Тема: «Миопия после 50 лет. Правда ли, что с возрастом «минус» становится опаснее, что делать?». Поговорим об этом с врачом-офтальмологом, катарактальным и витреоретинальным хирургом Дарьей Андреевной Устьянцевой.

Что такое миопия?

При близорукости (миопии) мы можем прекрасно видеть близкие предметы, а вот дальние – очень примерно, в очертаниях, нечетко. Это создает значительные неудобства, которые часто стараются компенсировать очками или контактными линзами. Но это лишь на время устраняет дискомфорт. Врачи же советуют подходить к этому вопросу более фундаментально. Как минимум – поход к офтальмологу, как максимум – оперативное вмешательство.

Миопию нередко выявляют у школьников (8 – 15 лет). Но в программе разговор пойдет о возрастной близорукости, которой подвержены люди в районе 50 лет и выше. Причины заболевания пока не слишком хорошо изучены, при этом современная медицина уже научилась бороться с миопией, быстро и эффективно, значительно улучшая при этом качество жизни возрастных пациентов.

Один из самых частых вопросов

Правда ли, что сегодня офтальмологи часто называют близорукость «бомбой замедленного действия» для пожилого человека и прогнозируют возможные осложнения? Ответы на этот и многие другие предположения – в откровенной медицинской программе «Здоровый разговор».

О чем еще будем говорить?

Что такое склеральные линзы, чем они отличаются от контактных, безопасно ли их использовать людям преклонного возраста? А правда, что лазерная коррекция зрения не подходит пациентам «за 50», почему?

Может ли «минусовое зрение» с возрастом улучшаться, или это миф? Чем отличается миопия в 13 и в 55 лет, в чем опасность для пожилых? Стимулирует ли она развитие катаракты и других заболеваний глаз? Поможет ли операция по замене хрусталика избавиться и от катаракты, и от близорукости одновременно? Или существуют препятствия? Нужно ли при этом внимательно относиться к выбору хрусталика, есть ли противопоказания при таком «наборе» заболеваний?

Считается, что пациенты с близорукостью чаще страдают от глаукомы (при этом ее еще и сложнее обнаруживать)? Отслоение сетчатки – приговор, которого с замиранием сердца ждут люди с плохим зрением. Как и почему это происходит, связано ли с другими заболеваниями, есть ли способ решения?

И самое главное

Каждый из пациентов хотел бы прямо сейчас получить алгоритм действий: что сделать в ближайшее время, чтобы не потерять зрение навсегда. Существует ли такая формула? Узнаем уже скоро, в нашей программе, от квалифицированного специалиста.

