«Искусственный интеллект нас сделает рабами»: Сосо Павлиашвили – о важности человеческого в творчестве

Сосо Павлиашвили

Известный российский и грузинский певец и композитор Сосо Павлиашвили дал эксклюзивное интервью Радио «КП» - Кубань» после своего выступления в Краснодаре. Артист поделился впечатлениями о кубанской публике, размышлениями о семейных ценностях, предостерег от опасностей искусственного интеллекта и признался в любви к южному краю.

Концерт Сосо Павлиашвили в Краснодаре прошел с аншлагом 21 апреля. Певец презентовал новый альбом, выходил к публике и даже прервал концерт, чтобы дать автограф подошедшим детям. Атмосфера была как на большом семейном застолье – душевная, такая, чтобы отдохнуть телом и душой. Кстати, на концерте присутствовали жена и сын Сосо Павлиашвили. Даже известный иллюзионист Сергей Сафронов, приехавший в Краснодар, пришел на выступление как большой поклонник певца.

«Для меня семья – важнее всего. Когда мои родители познакомились, им было в тысячу раз труднее, чем молодежи сейчас. Они жили в одной комнате, вся семья, удобства были во дворе. Но они были преданы семье, а не личным интересам. Я до сих пор учусь у них, как это делать. Иногда причина складывается в том, что каждый занят своими величием, гордыней, тщеславием и независимостью. Отсюда и тотальное недоверие друг к другу», - отметил в разговоре с «Комсомолкой» Сосо Павлиашвили.

Певец отметил, что еще важно в семье – уважать свою женщину. По своим убеждениям он всегда воспевает женский пол в песнях, что редко делают другие.

«Если кто-то не восхваляет женщин, а они ходят на эти концерты, значит, им это нравится. Самое главное, пусть все девочки будут счастливы, пусть ценят себя. Чем больше ты делаешь для себя-королевы, тем больше тебя уважают», - сказал артист.

На вопрос о впечатлениях от публики Сосо Павлиашвили ответил без тени сомнения, что краснодарские зрители для него стали родными.

«Зрителя плохого нигде нет. Краснодарская публика — это родная публика, перед которой я выступаю каждый год большими сольными концертами. Кроме того, мы проводим здесь много благотворительных выступлений, частных и корпоративных мероприятий, которые я обожаю. Наши встречи меня оздоравливают, это очищение, запуск новой крови, новых идей. Когда люди говорят, что приходят на мой концерт в третий или четвертый раз, это о многом говорит», — признался артист.

По теме искусственного интеллекта в музыке Сосо Павлиашвили выразил категорическое несогласие с его широким применением. Он привел в пример индустрию производства, где ИИ может заменить сотни тысяч рабочих, оставив их без средств к существованию.

«Для меня недопустимо подпускать искусственный интеллект к своей музыке, потому что это чужие мысли. Ты не развиваешься. Для меня лучше сидеть, настраивать себя, музыкантов, чтобы что-то получилось. Там заложена Божья искра, реальная энергетика, человеческое. Если ты выгоняешь музыкантов, а вместо них играет ИИ, завтра и тебя выгонят. Я считаю, что это беда, это деградация. Человечество выбирает путь деградации, значит, дьявол побеждает», — резюмировал свою позицию артист.

Он также отметил, что люди все больше погружаются в телефоны, теряя связь друг с другом, что ведет к «погибели». Певец призвал чаще встречаться лично и прогуливаться по городу, тем более что местным доступны отличные места, такие как парк «Краснодар».

«Я восхищен тем, что сделал господин Галицкий. Это сказка. Я желаю ему и всем, кто ему помогал, долгих лет жизни. Огромное спасибо ему за красоту, за любовь, за верность, за футбол, который я люблю почти как музыку. Он настоящий мужчина, настоящий человек, который ценит свое. Если ты не ценишь свое, ты никому не нужен», — сказал Сосо Павлиашвили.

Артист добавил, что если представится возможность, он с удовольствием организует концерт в амфитеатре стадиона «Краснодар» в конце лета или начале осени.