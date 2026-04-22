Огонь и смог. Жителям Туапсе из-за масштабного пожара посоветовали надевать маски перед выходом на улицу

Огонь тушат третьи сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Третьи сутки не прекращается борьба с масштабным пожаром на морском терминале в Туапсе. На место ЧП стянуты солидные силы. Огонь после атаки БПЛА тушат 276 специалистов и 77 единиц техники.

Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, из-за интенсивного горения в атмосферу выделяются продукты сгорания. Это привело к осадкам черного цвета, из-за продуктов горения 22 апреля.

«В Туапсе наблюдались осадки, в результате которых эти вещества выпали на поверхности, покрыв их темным налетом. Наиболее сильно этот эффект проявился в районах, прилегающих к терминалу, таких как Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в Центральном районе», – уточнили в краевом Оперштабе.

Специалисты Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг качества воздуха по городу. К вечеру 21 апреля было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза. Это касалось микрорайонов Грознефть, Сортировка, Звездный и частично Центрального района. В день проведения замеров 22 апреля, с учетом выпадения осадков, мониторинг не осуществлялся.

В связи с сложившейся ситуацией, особенно для жителей указанных микрорайонов, рекомендовано минимизировать время пребывания на улице. Также нельзя держать окна в помещениях закрытыми. Пока не потушен пожар, влажную уборку помещений следует проводить чаще. Людям с проблемами зрения на это время врачи советуют заменить контактные линзы на очки, а при необходимости выхода из дома использовать защитные маски. При появлении симптомов ухудшения самочувствия (одышка, кашель, обострение хронических заболеваний) незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ожидается, что санитарная обстановка стабилизируется после полного тушения возгорания.

По официальной информации Минздрава региона, с полуночи 20 апреля не зафиксировано ни одного случая обращений граждан в медицинские учреждения с жалобами на ухудшение здоровья, связанное с пожаром.