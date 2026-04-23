Кубанские миллиардеры в Forbes 2026: Галицкий, Дерипаска и дебют Ткачева

Forbes представил обновленный список 155 богатейших россиян 2026 года. В элитный клуб миллиардеров вошли сразу пять предпринимателей, чья жизнь и бизнес неразрывно связаны с Краснодарским краем. Суммарный капитал их эксперты оценили в 18,9 млрд долларов, а главной сенсацией рейтинга стал дебют бывшего главы региона.

Лидером среди представителей края остается основатель группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска. С капиталом в 7,6 млрд долларов он закрепился на 26-й строчке общероссийского списка.

Следом идет человек, чье имя для Краснодара стало легендарным — Сергей Галицкий. Основатель «Магнита» и владелец ФК «Краснодар» занял 47-е место с состоянием 3,1 млрд долларов.

Особое внимание аналитиков приковано к 82-й строчке, которую впервые занял экс-губернатор Кубани Александр Ткачев. Соучредитель одного из крупнейших латифундистов страны — «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева — ворвался в рейтинг с капиталом 1,8 млрд долларов (ранее он занял престижную позицию в мировом рейтинге издания). Его успех подтверждает общероссийский тренд: из 14 новичков списка Forbes 2026 года ровно половина заработала свои миллиарды в агропромышленном секторе и производстве продуктов питания.

Морские ворота края — Новороссийск — делегировали в список сразу двух уроженцев города. Глава IT-гиганта «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский расположился на 65-м месте (2 млрд долларов), а основатель транспортного холдинга «Дело» Сергей Шишкарев — на 91-м (1,7 млрд долларов).

В целом 2026 год стал рекордным для отечественного бизнеса: число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes обновило исторический максимум. При этом кубанский бизнес наглядно демонстрирует, что сегодня «кормить страну» и развивать логистику — самые прибыльные стратегии для попадания в высшую лигу мирового капитала.