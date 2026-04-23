Точка в деле на 9 миллиардов: у бывшего судьи Верховного суда и его партнера конфискуют отели Marton в Краснодаре

Обращение в доход РФ имущества экс-судьи ВС РФ Момотова утвердили

Московский городской окончательно утвердил изъятие имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его доверенного лица предпринимателя Андрея Марченко. В дохох государства перейдут активы, общая стоимость которых в 9 миллиардов рублей.

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение Останкинского суда Москвы от 14 октября 2025 года. Жалобу Андрея Марченко отклонили, в то время как сам Виктор Момотов предпочел не оспаривать вердикт первой инстанции. С момента оглашения постановления Мосгорсуда решение об изъятии имущества считается вступившим в законную силу.

«Суд рассмотрел апелляцию Марченко на решение Останкинского суда Москвы и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения», – цитирует решение Мосгорсуда ТАСС.

Напомним, поводом для разбирательства стал антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство доказало, что активы рыночной стоимостью 9 млрд рублей были приобретены на неподтвержденные доходы. В список конфискованного имущества вошли более 100 объектов недвижимости, фактически принадлежавших экс-судье, но оформленных на его компаньонов – Андрея и Ивана Марченко. Одним из ключевых активов, перешедших в собственность государства, стала сеть популярных бизнес-отелей Marton.

