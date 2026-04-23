Зима не сдается: Снег неожиданно выпал в Краснодарском крае в конце апреля

Снег шел всю ночь в Апшеронском районе. Фото: сриншот видео

Краснодарский край опять во власти стихии. Этой весной было объявлено уже не одно штормовое предупреждение, а все из-за непогоды. Регион заливают сильные дожди, а небо постоянно затянуто облаками. Привычного весеннего тепла местные жители ждут с нетерпением, но оно лишь изредка заглядывает на пару дней.

В начале апреля Краснодар и Сочи накрывал град, а уже в конце месяца в горных районах улицы побелели. В ночь на 23 апреля в Апшеронском районе выпал снег. Даже для таких мест - это явление редкое. Многие уже высадили овощи на открытый грунт, теперь беспокоятся за урожай.

"Фруктовые деревья, наверное, все. Надеемся, останемся с черешней и сливой", - говорят жители поселка Отдаленного, где снег шел всю ночь и к утру растаял лишь местами.

А вот на остальной части Кубани вновь идут ливни и дожди. 24 и 25 апреля в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды, так что тепла пока ждать не стоит

"Прогнозируется сильный дождь со снегом, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром порывами 20-25 м/с", - говорят синоптики.

Жителей и гостей Краснодарского края просят быть осторожными и избегать отдыха у воды. В случае ЧС просьба звонить по номеру 112.

