Климат стал агрессивным: как минсельхоз Кубани готовит поля к засухе и смерчам

Россия перешла в режим резко континентального климата, и Краснодарский край оказался в эпицентре этих изменений. Глава РАН Геннадий Красников констатирует: предсказуемость кончилась, граница холода ушла на 500 километров к северу, а тропический зной теперь задерживается на юге дольше. Для аграриев это означает смену всей производственной модели. Региональный минсельхоз и климатологи обозначили конкретный план действий, который поможет сохранить урожай в эпоху «климатических качелей».

Ревизия севооборота и систем полива

Главная угроза 2026 года — не просто жара, а хаос осадков. По прогнозу эксперта фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина, регион ждет чередование многомесячной засухи и внезапных залповых ливней. Ситуация осложняется тем, что май грозит возвратными заморозками, а июль — стабильными +40 в тени.

В этих условиях специалистам хозяйств рекомендовано приступить к следующим мерам:

1. Пересчет структуры севооборота. Традиционные схемы больше не работают — необходимо подбирать культуры, способные выдержать резкие перепады температур.

2. Экстренное орошение. Внедрение систем полива становится не вопросом развития, а вопросом выживания. Без дополнительного увлажнения в пиковые периоды засухи спасти посевы будет невозможно.

3. Защита растений. Особое внимание — препаратам и технологиям, помогающим культурам переживать стресс от температурных скачков.

Селекционный щит

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края заявляет: ответом на вызовы «агрессивной природы» должна стать кубанская наука. Местные научно-исследовательские институты уже передали в производство линейку засухоустойчивых сортов.

«Важно внедрять селекционные достижения здесь и сейчас, - сообщили «КП»-Кубань» в ведомстве. - Наши сорта адаптированы к дефициту влаги и позволяют получать стабильный результат там, где импортные аналоги просто гибнут. Именно эта «генетическая броня» станет основой продовольственной безопасности края в 2026 году».

Поскольку риск «опасных явлений» (шквалов, смерчей и града) этим летом будет расти параллельно с прогревом моря до +23 градусов, аграриям необходим финансовый буфер. Минсельхоз края напоминает, что агрострахование сегодня — самый эффективный способ не обанкротиться.

Для поддержки сельхозпроизводителей в 2026 году выделены значительные ресурсы.

«400 млн рублей заложено в бюджет на субсидирование страхования урожая. Акцент на массовость: в 2025 году площадь страхования уже превысила 1 млн га, и в текущем сезоне этот показатель планируется наращивать», - добавили «КП»-Кубань» в минсельхозе Краснодарского края.

Рекомендация властей однозначна: в условиях, когда природа становится непредсказуемой, хозяйствам необходимо сочетать научный подход к севу с обязательным страхованием рисков. Только такая тактика позволит кубанскому АПК выстоять под ударами «климатических качелей».