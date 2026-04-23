Вместо масштаба – домашний уют. Краснодар переходит к локальным мероприятиям к 9 Мая

В Краснодаре в дни первомайских праздников и к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не планируют проводить проведение масштабных мероприятий. Вместо этого, торжества будут организованы на локальном уровне, с акцентом на соблюдение всех необходимых мер безопасности. Такое решение озвучили в администрации после обсуждения с участием главы города Евгения Наумова, председателя городской Думы Веры Галушко, а также представителей правоохранительных органов и МЧС.

«Приближаются майские праздники, Великий День Победы. Больших массовых мероприятий в городе не будет. Вместе с тем, мы обязаны создать праздничную атмосферу, поздравить наших дорогих ветеранов. К проведению локальных мероприятий к 9 Мая необходимо подойти особо трепетно. И главная задача — обеспечить безопасность населения, не допустить чрезвычайных ситуаций», — отметил Евгений Наумов.

По традиции «фронтовые бригады» выступят у домов ветеранов. Кроме того, 8 и 9 мая по улицам Краснодара будет курсировать «Трамвай Победы», на котором творческие коллективы исполнят песни военных лет. Депутаты городской Думы вместе со специалистами округов посетят ветеранов на дому и примут участие в церемониях возложения цветов.

Образовательные, спортивные и культурные учреждения готовят патриотические мероприятия, включая акции «Окна Победы», «Письма Победы» и «Рисуем Победу», а также торжественные линейки и уроки мужества. Планируются патриотические автопробеги, выставки, экскурсии и кинопоказы. Онлайн-формат будет использован для акции «Бессмертный полк».

Молодежь примет участие в акции «Защитники Краснодара», включающей уборку на могилах ветеранов. С 5 по 10 мая на Площади Памяти Героев будет организовано несение Почетной Вахты Памяти. 7 мая состоится патриотический фестиваль «Краснодар — Дом молодежи» с концертом, мастер-классами и плетением маскировочных сетей. В День Победы перед Выставочным залом Боевой Славы пройдет фестиваль с выставками, мастер-классами и «Знаменем Героев».

Особое внимание уделят состоянию памятников павшим в Великой Отечественной войне — запланированы ремонтные работы и наведение санитарного порядка. Все мемориальные комплексы будут находиться под круглосуточной охраной с участием полиции, казачества и частных охранных предприятий. Общественный транспорт и городское пространство украсят арт-объектами и инсталляциями.