В Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, огонь тушат 164 спасателя и 46 единиц техники. Из-за масштаба ЧП и угрозы распространения пламени на жилой сектор власти приняли решение о срочной эвакуации населения.

Эвакуация в Туапсе сегодня: адреса автобусов и пунктов временного размещения

По официальной информации администрации Туапсинского муниципального округа, эвакуации подлежат жители домов по улицам Кошкина, Пушкина, а также прилегающих к ним переулков. Для вывоза людей организованы специальные автобусы. Транспорт ожидает граждан по адресу: улица Пушкина, дома №41 и №43. Пункт временного размещения (ПВР) для эвакуированных подготовлен на базе местной школы №6.

Масштабное возгорание на заводе в Туапсе: последние данные о тушении

«В настоящий момент ситуация на НПЗ находится под контролем экстренных служб, планируется дальнейшее наращивание группировки сил», - отреагировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Жителей просят сохранять спокойствие и строго следовать указаниям представителей власти и спасателей.