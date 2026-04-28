Палата строгого уюта: Как пациентка диспансера в Адыгее победила 70-летнюю разруху за две тысячи рублей

Так выглядит тубдиспансер в Майкопе. Фото: яндекс.карты

Вместо того чтобы месяцами смотреть на облупленную краску и серость, Алена взяла в руки валик. Видео преображения больничного бокса в Майкопе она сама записала и выложила в сеть. И это заставило руководство медучреждения оправдываться за стены, не видевшие ремонта со времен Сталина.

Обычно в больничную палату приходят с тапочками и надеждой на скорую выписку. Алена знала: в Адыгейском республиканском тубдиспансере ей придется провести не одну неделю, а возможно, и не один месяц. Смириться с «казенным интерьером», который больше напоминал декорации к фильмам о заброшенных городах, девушка не смогла.

Бюджет «клинического апгрейда» составил всего две тысячи рублей — сумма, сопоставимая с парой заказов еды на дом. Инструменты и часть материалов передали родные. Алена, не сходя с больничной койки (в буквальном смысле), начала действовать.

Список работ впечатляет: покрашены стены, батареи, каркас кровати и стол. Приведен в порядок видавший виды шкаф, обновлены столешница и подоконник. Те места, где панели окончательно решили покинуть здание, Алена заклеила и задекорировала. Финальным штрихом стали жалюзи, уютная занавеска и цветы на окне. Результат — на видео палата выглядит как номер в бюджетном, но очень аккуратном хостеле.

Слава, которая тяготит

Когда кадры «до» и «после» разлетелись по пабликам, на Алену обрушилась волна популярности. Однако вместо триумфа девушка предпочла закрыться. Она отказалась от интервью и больше не пускает в свою «крепость» посторонних. По одной из версий, Алена просто не ожидала такого резонанса, по другой — популярность пациентки-маляра стала слишком неудобной для руководства диспансера. Ведь на фоне свежевыкрашенной тумбочки Алены остальная больница стала выглядеть еще печальнее.

КОММЕНТАРИЙ БОЛЬНИЦЫ

«Ремонтировать нецелесообразно»

В самом диспансере имени Шишхова на ситуацию смотрят философски. Скрывать то, что зданию 70 лет и оно буквально «устало», бессмысленно.

«Здание обветшало, ремонта не было десятилетиями. Мы каждый год подаем документы, проект новой больницы готов, участок выделен, но финансирования пока нет», - сообщили «КП»-Кубань» в администрации медучреждения.

Логика руководства проста: вкладывать миллионы в капитальный ремонт старых корпусов, которые рано или поздно пойдут под снос, «нецелесообразно». Поэтому инициативе пациентов здесь не препятствуют. Врачи признаются, что были в приятном шоке от работы Алены и даже поблагодарили ее.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Девушка своими действиями обратила внимание на известную многим проблему государственных медицинских учреждений, внешний вид которых оставляет желать лучшего в большинстве случаях. Финансирование медицинских организаций имеет сложную, закрытую структуру, связанную с госзаказами, являющимися в настоящее время щепетильной темой для подрядчиков, что, безусловно, накладывает сложности на ее реализацию.

«Что касается настоящей ситуации, полагаю, что признаков незаконной деятельности в действиях девушки нет. Наоборот, такую деятельность нужно рассматривать как благотворительную, то есть добровольную в форме безвозмездного бескорыстного выполнения работ в целях содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, улучшения морально-психологического состояния проходящих длительное лечение. За осуществление благотворительной деятельности девушка не может и не должна нести никакой ответственности в силу установленной государственной защиты прав и законных интересов граждан – ее участников, а препятствование реализации права на осуществление благотворительной деятельности должностными лицами незаконно. Более того, рассматривать подобные действия, как нарушающие санитарно-эпидемиологические требования, углубляясь в некачественное оказание услуг по ремонтным работам, неуместно, учитывая условия, в которых содержатся пациенты», - рассказала «КП»-Кубань» Юлия Порчайкина, адвокат Адвокатского бюро "Правовой статус" Адвокатской палаты Краснодарского края