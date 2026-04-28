Клубнику спасают дымом и пленкой: Что будет с ценами на ягоду из-за непогоды на Кубани

Весна на Кубани в этом году выдалась суровой. Вместо ласкового солнца фермеры получили снег, шквалистый ветер, а еще и «большую воду» с заморозками. Клубничные плантации края проходят настоящую проверку на прочность. Но аграрии успокоили, несмотря на катаклизмы цены на ягоду расти не будут - это невыгодно никому.

Тяжелее всего пришлось Белореченскому району. Там на смену ветрам пришло наводнение. Реки и озера вышли из берегов, а теплицы и поля оказались подтоплены.

- Порядка 53 гектаров полей затопило в Белореченском районе, по нашей информации. Но цена на клубнику из-за непогоды не повысится. На это есть много факторов. Погода везде плохая, в той же Москве и у нас, люди неохотно покупают ягоду - спрос низкий. А объемы растут, поднимать цены никому не выгодно. Еще много фур азербайджанской клубники, ее продают и по 200 рублей, такое давление конкуренции сказывается и на нас, - пояснил «КП» - Кубань» президент сообщества фермеров «Клубничные пираты» Игорь Богородский.

Пока одни борются с водой, другие воюют с морозом. В Северском районе фермеры проводят бессонные ночи на полях.

- От затоплений мы не пострадали, находимся в предгорье. А вот от холода пытаемся спасти урожай. Ночью был -1 градус в Северском районе. Я жег костры, задымлял свои поля, чтобы цветок не погиб, - рассказал главный агроном одного из клубничных хозяйств Олег Синолицын.

Некоторые хозяйства смогли избежать потерь благодаря бдительности. Глава КФХ Рамина Бабаева из станицы Новодмитриевской уверена: те, кто вовремя накрыл грядки, остались в выигрыше.

- Мы следим за новостями о погоде. Накануне всю клубнику укрыли пленкой. Вся клубника пережила непогоду, - рассказала Рамина.

Фермеры рассказали, что клубники в этом году немного из-за холодной зимы. В настоящее время оптовая цена на хорошую ягоду, которая уходит в Москву, составляет 650-700 рублей. Если размер поменьше, то с полей производители отдают ягоду по 500-600 рублей. Массовое снижение цен может начаться только в мае, когда клубника созреет в открытом грунте.

ВАЖНО

Спекулянты на рынках

С началом сезона в крае активизировались спекулянты. Местные жители уже не раз ловили нечестных торговцев за руку. Те перекладывают дешевую турецкую клубнику в ящики с надписью «Кубанская» и продают ее втридорога.

Эксперты советуют доверять своему носу. Местная ягода пахнет ярко и насыщенно. Привозная клубника после всех обработок почти не пахнет и часто проигрывает во вкусе.

Чтобы снизить цену, фермеры мечтают запустить агротуризм. Суть проста: люди сами приезжают на поля, собирают ягоду и покупают её без посредников. Но пока этой идее мешают юридические тонкости.

Пик сезона наступит в мае. Цены еще могут измениться, но последнее слово все равно останется за погодой. В выходные синоптики снова обещают Кубани сильные дожди.

