Штрафы на 344 млн рублей и десятки лет в колонии: Суд на Кубани подтвердил приговор бывшим ростовским судьям за коррупцию

Суд оставил приговор без изменений Фото из архива КП

Краснодарский краевой суд не нашел оснований для изменения и смягчения приговоров бывшим ростовским судьям. Речь идет об экс-председателе Ростовского областного суда Елене Золотаревой, ее заместителе Татьяне Юровой, начальнике Судебного департамента в Ростовской области Андрее Рощевском и председателе районного суда Ростовской области Георгии Бондаренко.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара признал их виновными в совершении коррупционных преступлений. В 2022 году Елена Золотарева – бывший председатель Ростовского областного суда – получала взятки при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Суммы начинались от 400 тысяч рублей и достигали 10 млн рублей. За эти деньги Золотарева обещала, например, смягчить приговор, вернуть дело прокурору, отменить прежние решения суда.

За коррупционные преступления Елене Золотаревой назначили 15 лет колонии общего режима и оштрафовали на 170 млн рублей. Осужденная не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Суд также лишил ее почетного звания «Ветеран труда» и госнаграды.

А имущество Золотаревой изъяли в доход государства. В частности, конфискованы квартира, машино-место, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard, 128,8 млн рублей, 27,8 тысячи евро и 11,7 тысячи долларов США. В доход РФ обращены драгоценности более чем на 17 млн рублей. Еще 4 млн рублей взыскали в качестве компенсации за ранее проданную недвижимость.

Экс-заместителю председателя Ростовского областного суда Татьяне Юровой назначили 13 лет в колонии общего режима, штраф на 120 млн рублей. Осужденная лишена права занимать должности на госслужбе на 10 лет.

Андрей Рощевский осуждена на 8 лет в колонии строгого режима. Суд оштрафовал его на 50 млн рублей, лишил права занимать должности на госслужбе на 5 лет и почетного звания «Ветеран труда».

Георгий Бондаренко проведет 6 лет в колонии общего режима. Бывший председатель районного суда Ростовской области оштрафован на 4 млн рублей и лишен права занимать должности на госслужбе на 4 года.

Приговор обжаловали в Краснодарском краевом суде. Елена Золотарева участвовать в процессе отказалась. Поэтому ее интересы представлял адвокат. Остальные подсудимые участвовали в судебном заседании через видеоконференцсвязь.

«Судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора и смягчения назначенного наказания. Приговор районного суда сочли законным и справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Посадили, как за убийство, и штрафы размером с бюджет города. Финал громкого дела о взятках ростовских судей

Сотни миллионов и драгоценности. У экс-главы Ростовского суда конфисковали все и даже больше