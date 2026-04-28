Общество28 апреля 2026 10:00

Штрафы на 344 млн рублей и десятки лет в колонии: Суд на Кубани подтвердил приговор бывшим ростовским судьям за коррупцию

Суд на Кубани подтвердил приговор ростовским судьям за коррупцию
Светлана ОВДЕЙ
Суд оставил приговор без изменений Фото из архива КП

Суд оставил приговор без изменений Фото из архива КП

Краснодарский краевой суд не нашел оснований для изменения и смягчения приговоров бывшим ростовским судьям. Речь идет об экс-председателе Ростовского областного суда Елене Золотаревой, ее заместителе Татьяне Юровой, начальнике Судебного департамента в Ростовской области Андрее Рощевском и председателе районного суда Ростовской области Георгии Бондаренко.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара признал их виновными в совершении коррупционных преступлений. В 2022 году Елена Золотарева – бывший председатель Ростовского областного суда – получала взятки при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Суммы начинались от 400 тысяч рублей и достигали 10 млн рублей. За эти деньги Золотарева обещала, например, смягчить приговор, вернуть дело прокурору, отменить прежние решения суда.

За коррупционные преступления Елене Золотаревой назначили 15 лет колонии общего режима и оштрафовали на 170 млн рублей. Осужденная не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Суд также лишил ее почетного звания «Ветеран труда» и госнаграды.

А имущество Золотаревой изъяли в доход государства. В частности, конфискованы квартира, машино-место, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard, 128,8 млн рублей, 27,8 тысячи евро и 11,7 тысячи долларов США. В доход РФ обращены драгоценности более чем на 17 млн рублей. Еще 4 млн рублей взыскали в качестве компенсации за ранее проданную недвижимость.

Экс-заместителю председателя Ростовского областного суда Татьяне Юровой назначили 13 лет в колонии общего режима, штраф на 120 млн рублей. Осужденная лишена права занимать должности на госслужбе на 10 лет.

Андрей Рощевский осуждена на 8 лет в колонии строгого режима. Суд оштрафовал его на 50 млн рублей, лишил права занимать должности на госслужбе на 5 лет и почетного звания «Ветеран труда».

Георгий Бондаренко проведет 6 лет в колонии общего режима. Бывший председатель районного суда Ростовской области оштрафован на 4 млн рублей и лишен права занимать должности на госслужбе на 4 года.

Приговор обжаловали в Краснодарском краевом суде. Елена Золотарева участвовать в процессе отказалась. Поэтому ее интересы представлял адвокат. Остальные подсудимые участвовали в судебном заседании через видеоконференцсвязь.

«Судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора и смягчения назначенного наказания. Приговор районного суда сочли законным и справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

