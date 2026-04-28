Почти 300 тыс на начальный этап: В Краснодаре силами волонтеров восстановят вековой особняк с деревянными жалюзи

Исторический особняк хотели снести, а сейчас готовят к реставрации. Фото: Том Сойер фест

Волонтеры из "Том Сойер фест" готовят кисточки и шпатели. Волонтерское движение, которое помогает сохранять исторические особняки в Краснодаре, в скором времени выйдет на новый объект, чтобы привести его в порядок. На этот раз неравнодушные горожане приступят к спасению фасада дома 1918 года постройки на пересечении ул. Кирова и Горького. Ранее этот дом принадлежал мещанину Егору Алферову. Известно, что вместе со своим братом занимался продажей бакалейного товара на Сенном рынке. После революции дом был разделен на коммуналки.

Вековой особняк мог исчезнуть с карты Краснодара, он был признан аварийным, но его удалось отвоевать от сноса. Сейчас в фасадную квартиру заселился новый хозяин, который и решил передать в руки "лицо" дома опытным волонтерам.

"На объект планируем зайти в мае. Для начала необходимо провести оценку объема работ. В частности, крыши. Кровля может подкинуть неожиданный сюрприз в виде дополнительного ремонта. Но в целом нам понятен фронт работ", - рассказала "КП"-Кубань" координатор "Том Сойер фест" в Краснодаре Хельга Шошина.

Для начала волонтеры приступят к очистке фасадных частей. Их на доме две. Также они собираются восстановить чудом сохранившиеся деревянные жалюзи-ставни на окнах из дерева, входную дверь и козырек.

"На эти цели мы будем постепенно объявлять сборы. Узнали, что ремонт жалюзи обойдется примерно в 87 тыс. А дверь обойдется по опыту прошлых лет в 250 тыс. Работы с козырьком оцениваются примерно в 40 тыс. Это те работы, где понадобится помощь мастеров-специалистов", - отметила Шошина.

Примерных сроков окончания работ на особняке мещанина Алферова пока нет.

