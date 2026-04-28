Бросились в воду, чтобы спасти человека: Участники соревнований по трофи-спринту вытащили пилота из перевернувшегося авто

Участники гонки на Кубани помогли выбраться пилоту из перевернувшейся машины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На втором этапе чемпионата Краснодарского края по трофи-спринту едва не произошла трагедия. 26 апреля в станице Медведовской во время одного из заездов внедорожник перевернулся и упал в воду. Пилот оказался внутри машины, пристегнутый ремнями безопасности.

Первыми на помощь пришли участники из команды соперника «Абхазия 4х4» - пилот Руслан Бения и штурман Рауль Арютаа. Они не стали ждать и сразу прыгнули в воду. Совместными усилиями им удалось вытащить пострадавшего пилота из краснодарской команды.

Поступок экипажа не остался без внимания. Федерация внедорожного автоспорта приняла решение поощрить участников, которые помогли в спасении. Денежное вознаграждение получили абхазский экипаж и еще две команды.

Трофи-спринт - это вид внедорожного автоспорта, где участники проходят короткие, но сложные трассы по пересеченной местности. На пути - грязь, вода, крутые подъемы и препятствия. Такие гонки требуют не только скорости, но и высокой подготовки, слаженности экипажа и готовности действовать в экстремальных условиях.

Соревнования проходят в несколько этапов: всего в чемпионате шесть дисциплин и восемь этапов. Финал сезона запланирован на декабрь.