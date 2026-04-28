Поднял руку - остался без мантии: Судью из Краснодарского края досрочно лишили полномочий из-за нападения на девушку

Конфликт судьи и учителя по физкультуре произошел два года назад в Усть-Лабинске. В октябре 2024 года Валерия Кандаурова оставила машину на парковке, а когда вернулась, то увидела, что ее авто заблокировано иномаркой. Она нашла хозяина и позвонила ему в домофон, но оттуда грубо ответили, что выходить не собираются, пока не закончат с ужином.

Девушке нужно было срочно уехать, она начала сигналить. Тогда и дома вышел мужчина, как оказалось, это был судья Андрей Дашевский. Он начал угрожать Валерии и несколько раз ударил ее в плечо, по лицу, а потом вызвал полицию.

Педагога отвезли в отделение, где намекнули, что заявление о побоях лучше не писать - человек, обидевший ее, уважаемый и далеко не последний в городе. Но Кандаурова не поддалась на уговоры. Более того, обратилась еще и в прокуратуру.

"У меня диагностировали ушиб мягких тканей лица, долгое время мучили головные боли", - признавалась тогда "КП"-Кубань" пострадавшая.

После этого случая Совет судей Краснодарского края назначил проведение проверки. Она закончилась только через несколько лет увольнением грубого служителя Фемиды.

"Обращения Совета судей Краснодарского края о привлечении судьи Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края Дашевского Андрея Юрьевича к дисциплинарной ответственности удовлетворены. На судью наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса. В удовлетворении его заявления о прекращении его полномочий судьи Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» отказано", - рассказали в Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

А БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Ранее Дашевский обматерил сторону по делу во время судебного заседания. Он нелицеприятно высказался об участниках процесса. По этому инциденту также была назначена проверка.