«Сценарий загрязнения моря для Сочи маловероятен»: Мэр Сочи успокоил туристов перед отпускным сезоном

Море у Сочи мониторят постоянно. Фото: пресс-служба Сочи

Каждый год перед началом купального сезона в Сочи, как и в любом крупном курорте, возникают тревожные вопросы: а не «смыло» ли штормами мусор на берег? Не «принесло» ли течение что-то нежелательное из открытого моря?

Глава города Андрей Прошунин лично развеял все сомнения: главная драгоценность курорта — море — кристально чиста.

«Акватория Сочи чиста, загрязнений не наблюдается, — заявил мэр. — В профилактических целях ежедневно проводим экологический мониторинг прибрежной полосы Черного моря в наших границах. Сформированы межведомственные группы, организовано патрулирование».

Андрей Прошунин также добавил, что, по мнению специалистов, «сценарий загрязнения моря для Сочи маловероятен» благодаря особому расположению побережья, которое защищает течение.

К летнему сезону готовятся не только пляжи, но и вся прибрежная территория. Каждый день на линии фронта — от Магри до устья реки Мзымта — работает целый десант:

• С моря: Госинспекция по маломерным судам МЧС РФ в связке с управлением гражданской обороны администрации Сочи.

• На суше: Сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также сами пользователи пляжей.

Прямо сейчас водолазы спускаются на дно, чтобы обследовать акваторию на глубинах до 15 метров. Даже если видимость не идеальная, они проверяют территорию в 50 метрах от берега.

А в начале мая к делу подключается Роспотребнадзор. Специалисты отберут тысячи проб воды — запланировано около 6 тысяч исследований. Всё это — чтобы гарантировать: отдых будет не только весёлым, но и безопасным.

«Обстановка в городе благополучная. Мы активно готовимся к купальному сезону и сможем принять всех желающих», — добавил глава Сочи.

По плану, все подготовительные работы на пляжах завершатся к 1 июня — старту летнего сезона.