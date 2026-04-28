Дороги на аппаратный и ручной досмотры разведут. С 29 апреля Крымский мост можно будет проехать быстрее

С 29 апреля на подъезде к Крымскому мосту меняется схема движения. Как сообщили в Минтрансе России, это сделано, чтобы ускорить досмотр машин. Новая организация движения начинается на развязке «Тамань – Волна» (134-й км трассы А-290). Там будут работать сотрудники ГИБДД и ФГУП «УВО Минтранса России».

Теперь те, кто едет на аппаратный досмотр, с 134-го км пойдут по местной дороге через съезд на 139-м км. А те, кто на ручной досмотр, поедут прямо.

Кстати, к курортному сезону 2026 года на участке с 139-го по 140-й км дороги А-290 сделали дополнительную полосу. Работы заняли 52 дня. За это время дорожники успели снять старое покрытие, сделать основание, уложить асфальт и нанести новую разметку.

Для безопасности транспортного перехода через Керченский пролив введены новые правила. Например, гибридам и электромобилям временно запретили проезд по мосту. Им нужно ехать по трассе Р-280 «Новороссия».

Также действуют ограничения для грузовиков тяжелее 1,5 тонн, даже если они без груза.

За порядком на подъездах к мосту следят региональные отделения ГИБДД.

Чтобы проехать по Крымскому мосту, всем нужно пройти обязательный досмотр. Путешественникам необходимо иметь при себе СТС и права. Паспорт можно предъявить и в электронном виде через «Госуслуги». Автомобили тоже нужно подготовить к досмотру: открыть все двери, багажник и другие отсеки.

Досмотр проводится в соответствии с текущей интенсивностью движения. В праздники и наплыв туристов инфраструктура будет работать на полную мощность, чтобы ускорить процесс.

Досмотр легковушки занимает в среднем 6 минут, автобуса — до 15. Ручной досмотр быстрее аппаратного, так что туристам лучше паковать багаж компактно.

Специалисты постоянно следят за ситуацией и стараются сократить время ожидания. Для этого работают дополнительные экипажи ДПС, освобождена одна полоса на случай ЧП, грузовики перенаправляются на региональные дороги, а для информирования установили дополнительные табло.

Напомним, что ограничения для гибридов и электромобилей введены по постановлениям губернатора Краснодарского края и главы Крыма, в рамках реализации мер по обеспечению безопасности.