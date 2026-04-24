Часть фонтанов расконсервируют раньше

Весна в краевой столице вступила в свои права, несмотря на то что погода пока не радует. А это значит, что пришло время для одной из самых красивых городских традиций. В Краснодаре стартовала масштабная подготовка фонтанов к новому сезону. В мэрии города рассказали, как специалисты «приводят в чувство» водные жемчужины города и какие из них зажурчат первыми.

Генеральная уборка и водный маникюр

Подготовка фонтана — это не просто поворот вентиля. Сейчас специалисты проводят настоящую диспансеризацию объектов. В программе: полная диагностика «сердца» фонтанов (насосов и гидравлики), чистка чаш и проверка подводной иллюминации.

У каждого объекта — свои капризы. Например, легендарная «Аврора» скоро избавится от своей зимней «вуали» — защитной сетки, которая оберегала оборудование в холода. А на Главной городской площади рабочим приходится вскрывать решетки, чтобы выгрести скопившийся за зиму мусор. Параллельно во всем городе идет борьба с «водным камнем», мхом и водорослями — фонтаны должны сиять.

Кто первый на очереди?

Работа кипит по всему центру. На этой неделе техническую проверку уже прошли:

• Фонтан «Струйный» (сквер им. Дружбы народов);

• Водный комплекс у здания Законодательного собрания края;

• Фонтан у Александровской арки;

• «Центральный» в сквере им. Жукова.

На очереди — спальные районы и любимые прогулочные зоны. Совсем скоро мастера доберутся до Платанового бульвара в Юбилейном, почистят «Розу ветров» на Красной и приведут в порядок фонтан в Фестивальном сквере.

Поправка на погоду

Всего в Краснодаре к жизни вернут 11 муниципальных фонтанов. График у техников гибкий: если светит солнце — они работают снаружи, чистят чаши и монтируют насадки. Если же небо хмурится и идет дождь, специалисты уходят в подземные насосные станции — там всегда есть что подкрутить и настроить.

Традиционно сезон больших брызг в Краснодаре открывается к майским праздникам. Если погода не преподнесет сюрпризов, уже в конце апреля прогулки по центру города станут намного атмосфернее.