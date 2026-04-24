«Тело не нашли, он пытался спастись»: Что известно о загадочно пропавшем полгода назад альпинисте в горах Адыгеи

В последний поход Василий ушел с женой. Фото: соцсети

42-летний Василий Усатиков пропал в горах Адыгеи в ноябре прошлого года. Мужчина вместе с женой решил пройти на гору Тыбга, она находится на территории биосферного заповедника. Туристам ход сюда заказан, здесь работают только ученые. Но Василий эти места знал как свои пять пальцев. По словам друзей, раз 10 бывал на горе в разное время года, даже зимой, когда сезон для альпинистов традиционно считается закрытым.

А зима на Тыбгу в 2025 году пришла рано. Уже в октябре насыпало много снега. Правда, к ноябрю он сошел, остался лишь на высоте 2700 метров. 17 ноября Василий запланировал восхождение. Жене сказал, что прогулка займет часа 4, взял ее телефон с собой - он хорошо фотографировал. Но в условленное время не вернулся.

20 ноября на поиски мужчины выдвинулись спасатели МЧС. Прошерстив местность, им удалось найти телескопические палки - и больше ничего. Из-за ухудшения погоды спасательную операцию пришлось свернуть. На тот момент о судьбе Василия ничего не было известно 10 дней.

О том, что могло случиться с Василием, «КП-Кубань» рассказал его друг Владимир Грузинов. Он знал Усатикова как опытного походника.

«Василий вышел на опасное место - это скальник с обрывами перед промежуточной вершиной. Скорее всего, в одном месте снег был обледеневшим. Нога соскользнула, он попытался зарубиться палкой, но она сломалась, вторая вылетела из руки. И он полетел со скалы в сторону истоков реки Безымянка. Там место с очень изрезанным рельефом, ступени, есть трещины, овраги», - рассказал «КП»-Кубань» Вльдимир.

Грузинов уверен, что Василий погиб не сразу, а просто получил травмы и стал ползти в сторону лагеря. Именно поэтому его тело не нашли на предположительном месте падения.

«Где-то он по дороге умер. У истоков Безымянки находится основное место, спят медведи. Там их очень много. Также есть другие хищники и падальщики. Вероятней всего, где-то совсем в другом месте, ближе к домику и лежит Василий», - считает Грузинов.

Друзья и родные Василия планируют возобновить его поиски летом, когда улучшится погода. Действовать будут в связке со спасателями.

«Тут нет никакого криминала и заговора. Просто эйфория и досадная ошибка при восхождении альпиниста и туриста. Часто это происходит с опытными людьми».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всегда выбирал красивые маршруты»: Опытный альпинист в одиночку хотел покорить трехтысячник в горах Адыгеи, но пропал

Мог скрыться в горах после ссоры с женой: Отец пропавшего 11 дней назад альпиниста в Адыгее не верит в несчастный случай