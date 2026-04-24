«Дорогой понт» ценой в семь лет: В Анапе 18-летний «ковбой» на кабриолете устроил стрельбу

Лихача задержала полиция. Фото: скриншот видео ГУМВД по Краснодарскому краю

Желание пустить пыль в глаза и почувствовать себя героем криминального боевика обернулось для 18-летнего жителя Новороссийска перспективой провести лучшие годы за решеткой. Красивая жизнь в арендованном кабриолете закончилась в отделе полиции Анапы под конвоем госавтоинспекторов.

Картина «красивой жизни» выглядела так: элитная иномарка со складным верхом, компания друзей и полное пренебрежение законом. Чтобы добавить образу дерзости, молодой водитель снял с автомобиля государственные номера и устроил показательный заезд по улицам курорта, грубо нарушая правила дорожного движения.

Однако простого лихачества юноше показалось мало.

«Он достал охолощенный пистолет и несколько раз выстрелил в воздух патронами светозвукового действия», - пояснили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

Расчет на эффектное шоу оправдался лишь отчасти: вместо аплодисментов напуганные прохожие вызвали полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции сработали оперативно — молодого человека задержали по горячим следам прямо на одной из улиц города. Теперь парню не до селфи в роскошном салоне. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Эта статья предусматривает весьма суровое наказание — до семи лет лишения свободы.