«Прощай, подсолнечник - привет, горох»: как аграрии Кубани перекраивают карту посевов под агрессивный климат

Предсказуемость в сельском хозяйстве юга России официально признана пережитком прошлого. Пока ученые спорят о глобальных сдвигах, кубанские агрохолдинги уже сегодня вынуждены радикально менять структуру посевов, отказываясь от традиционных культур в пользу тех, что способны выжить в новой реальности. О том, как «климатические качели» заставили фермеров уйти от привычных схем и почему нынешней весной растениям не хватает не воды, а тепла, — в материале «КП»-Кубань».

Ейск без свеклы, Лабинск в ожидании тепла

Теория о «резко континентальном» климате, которую озвучил глава РАН Геннадий Красников, для практиков в полях давно стала реальностью. Аграрии признают: граница холода действительно ушла на север, а затяжной тропический зной превратил работу на земле в шахматную партию со стихией.

«Наши поля разбросаны по 17 районам края, и везде своя ситуация: разная почва, разный объем осадков. Но последствия жесточайших засух последних лет чувствуются повсеместно», - поясняет Владимир Курбатов, руководитель направления растениеводства агрокомплекса «Лабинский».

Чтобы не обанкротиться под ударами агрессивной природы, в хозяйстве пошли на беспрецедентные меры - полную ревизию севооборота. Самые радикальные перемены коснулись северных территорий. Например, в Ейском районе почти перестали выращивать сахарную свеклу. Более того, из структуры посевов здесь полностью вычеркнули подсолнечник и кукурузу на зерно — культуры, которые раньше считались базовыми. Вместо них ставку сделали на многолетние травы и горох.

Парадокс весны-2026: влага есть, жизни нет

Главная угроза года, по мнению экспертов фонда «Природа и люди», — это хаос осадков. Кубань зажата в тиски между многомесячной сушью и внезапными залповыми ливнями. Однако текущая весна преподнесла аграриям сюрприз.

«Как ни странно, июльская жара под +40 нас сейчас пугает меньше — для Кубани это дело привычное. Тем более что влаги в почве в этом сезоне накопилось достаточно благодаря снежной зиме и дождливой весне, — отмечает Владимир Курбатов в разговоре с «КП»-Кубань». — Сейчас мы столкнулись с другой проблемой: растениям катастрофически не хватает весеннего тепла. Влага в земле есть, но из-за низких температур рост замедлен».

Несмотря на временный избыток влаги, в минсельхозе края предупреждают: это затишье перед бурей. Июльская жара и шквалы неизбежны. Единственный путь спасения для крупных хозяйств — системы искусственного полива. Но, как признают сами аграрии, внедрение мелиорации — процесс дорогостоящий и долгий.

В качестве «быстрой брони» власти предлагают науку. Кубанские НИИ перевели поля на отечественную селекцию. Эти сорта адаптированы к «климатическим качелям» и выживают там, где импортные семена просто «сгорают».

В 2026 году бюджет края выделил 400 млн рублей на субсидирование агрострахования.

Рекомендация для всех хозяйств региона на этот сезон проста: забыть про старые графики, внедрять засухоустойчивые сорта и страховать каждый гектар. В эпоху, когда май грозит морозами, а июль — испепеляющим зноем, выживут только те, кто научился маневрировать между этими крайностями.