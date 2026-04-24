36 кг золота и сотни объектов недвижимости. В Краснодаре суд изъял у родственников «отца кубанского правосудия» активы почти на миллиард рублей

В Октябрьском районном суде Краснодара рассмотрели претензию антикоррупционного законодательства к членам семьи экс-председателя краевого суда Краснодара. Согласно представленным суду документам, бывший главный судья Кубани Александр Чернов, занимавший эту должность с 1994 по 2019 год, был уличен в незаконной деятельности.

«Установлено, что он тайком владел и управлял коммерческими организациями, получая от их противоправной деятельности криминальные финансовые поступления. Эти доходы он инвестировал в недвижимость, дорогие автомобили, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, оформляя их на родственников и подконтрольных лиц», – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Родня Чернова практически захватила правовые структуры Краснодарского края. Так, пост президента краевой Нотариальной палаты занимала его бывшая жена Галина. Несмотря на развод после 26 лет семейной жизни, экс-супруги совместно уводили в тень неправомерно нажитое богатство. В преступные схемы были вовлечены несколько коллег-нотариусов госпожи Черновой.

По инициативе Галины Черновой, их общая дочь Елена Рязанская стала правой рукой матери и вице-президентом Нотариальной палаты Краснодарского края. Рязанская также участвовала в схемах по переоформлению собственности. Другая дочь коррупционеров, Анастасия Шепель, до 24 апреля 2026 года работавшая судьей Арбитражного суда Краснодарского края, также была вовлечена в процесс сокрытия активов.

«Учитывая изложенные обстоятельства и юридические основания иска, суд пришел к заключению, что имущество, приобретенное ответчиками в нарушение антикоррупционных норм и запретов, а также доходы от его продажи, должны быть конфискованы в пользу Российской Федерации», – сообщили в суде.

Кроме того, судебным решением будет прекращена нотариальная деятельность Галины Черновой, Елены Рязанской, а также подконтрольных им Геннадия Сидоренко и Ларисы Сериковой.

По иску к родственникам бывшего председателя Краснодарского краевого суда, Октябрьский районный суд Краснодара постановил обратить в доход Российской Федерации: шесть земельных участков общей площадью 9,1 тыс. кв.м; 106 нежилых помещений площадью 10,1 тыс. кв.м; два жилых дома общей площадью 822,8 кв.м; 22 млн. рублей, находящихся на счетах ответчиков в банках и 36 кг золота в виде слитков и монет. Общая стоимость изъятого имущества и денежных средств оценивается примерно в 900 миллионов рублей.