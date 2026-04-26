Пропала 11-летняя Анны Цюпрак: что известно на данный момент

Девочку ищут все Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тихий поселок Стрелка в Темрюкском районе вторые сутки живет в режиме тревожного ожидания. Здесь при загадочных обстоятельствах пропала 11-летняя Анна Цюпрак.

Девочка вышла из дома в среду, 24 апреля, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. На поиски подняты полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», а ключом к разгадке могут стать записи видеорегистраторов проезжавших мимо автомобилистов.

Все началось обычным весенним вечером. Около половины пятого дня Аня покинула стены родного дома. Семья не сразу забила тревогу, но когда сумерки сгустились, а ребенок так и не появился на пороге, стало ясно — что-то случилось.

Анна Цюпрак — невысокая, около 150 сантиметров, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы и выразительные карие глаза. В день исчезновения она была одета неброско, почти во все черное: кофта, майка и спортивные штаны. Единственной яркой деталью, которая может броситься в глаза, стали белые кроссовки.

Сейчас поисковики «ЛизаАлерт» ведут колоссальную работу, прочесывая местность, но штаб поиска обращается с особой просьбой к водителям. Волонтеры уверены: Аня могла попасть в объектив видеорегистратора.

«Если 24 апреля в промежутке с 16:30 до 19:00 вы проезжали в районе Темрюка по следующим направлениям: трасса А-290; А-289; дорога на станицу Голубицкую или поселок Ильич; объездная дорога Темрюка. Пожалуйста, не поленитесь — просмотрите записи со своих регистраторов. Возможно, именно ваш прибор зафиксировал маленькую фигурку в черном на обочине или момент, когда девочка садилась в транспорт. Любая, даже самая незначительная деталь может спасти жизнь ребенку», - обращаются волонтеры.

Поисковая операция не прекращается ни на минуту. Если вы видели Анну или обладаете записями с указанных участков дорог, немедленно свяжитесь по горячей линии отряда: 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный). Или позвоните в полицию.

В таких делах время — самый главный враг.