Сбор загрязненного грунта ведется круглосуточно. Фото: оперштаб Краснодарского края

Черноморское побережье продолжает оставаться зоной спасательной операции. В Туапсе сотни специалистов и десятки единиц техники ведут борьбу с последствиями атаки украинских беспилотников, которая привела к разгерметизации резервуаров и попаданию нефтепродуктов в окружающую среду. Сейчас главная задача — не дать маслянистому пятну захватить акваторию и очистить береговую линию до начала курортного сезона.

Разлив нефти в Черное море под Туапсе: что известно на данный момент

Спецтехника и экологические службы работают в режиме 24/7. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, фронт работ развернут сразу на нескольких участках: специалисты очищают русло реки Туапсе ниже по течению от места инцидента, а также ведут кропотливую работу на береговой полосе и непосредственно в акватории Черного моря.

«К текущему моменту с прибрежной зоны и поймы реки вывезено уже более 2,5 тысячи кубометров пропитанного нефтью грунта. Это сотни тонн земли, которые теперь подлежат специальной утилизации», - говорится в свежей сводке оперштаба Краснодарского края.

Чтобы остановить распространение «черного золота», задействована мощная группировка сил - 132 человека (ликвидаторы, спасатели, экологи); 26 единиц спецтехники (экскаваторы, вакуумные машины, самосвалы).

В море выставлены многослойные боновые заграждения, которые удерживают пленку нефтепродуктов, не давая ей уйти в открытую воду. Специальные сорбенты буквально «впитывают» загрязнение с поверхности.

«Ликвидация экологической угрозы находится на особом контроле у краевых властей. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на месте работает его заместитель Дмитрий Маслов. Он координирует взаимодействие ведомств, чтобы очистка шла максимально быстро. Работа идет круглосуточно. Нам важно полностью купировать разлив и восстановить экологический баланс», — добавляют в региональном оперативном штабе.

Несмотря на сложность ситуации, специалисты заверяют: угроза масштабной катастрофы миновала. Основная часть нефтепродуктов локализована, а планомерная очистка берега позволит вернуть пляжам Туапсе их первозданный вид.