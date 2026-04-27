Уборка на побережье не прекращается 24/7. Фото: оперштаб Кубани

Туапсинский район продолжает восстанавливать экологическое равновесие после мощной атаки украинских беспилотников. Нефтяное пятно, образовавшееся в результате попадания БПЛА, удалось локализовать, и сейчас основные усилия направлены на полную очистку пострадавших территорий. По состоянию на утро 27 апреля, с берегов Черного моря и русла реки Туапсе вывезено уже более трех тысяч кубометров загрязненного грунта.

Туапсе после атаки БПЛА, последние новости на 27 апреля 2026 года

Масштабные работы по ликвидации последствий экологической катастрофы ведутся в круглосуточном режиме. На месте трудится внушительная группировка: 132 человека, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, спасателей «Кубань-СПАС» и специалистов других профильных организаций. Для сбора и вывоза загрязненного грунта задействовано 26 единиц спецтехники.

По сообщению администрации, в работах участвуют новые бригады и техника от «Кубань-СПАС», что должно ускорить процесс очистки. Ситуация находится под личным контролем заместителя губернатора Краснодарского края Дмитрия Маслова, который действует по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

Специалисты отмечают, что загрязнение имеет локальный характер, что позволяет вести работы более эффективно. Постоянный мониторинг береговой линии помогает оперативно выявлять и устранять любые новые выбросы. Параллельно с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов, в Туапсе проводятся работы по уборке города от сажи и других продуктов горения, образовавшихся в результате атаки.

Администрация Туапсинского района обращается к неравнодушным жителям и гостям города с призывом присоединиться к добровольческим усилиям. Волонтеры могут внести свой вклад в уборку города, помогая в очистке территорий от последствий ЧС.