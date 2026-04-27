Зубная эмаль поможет очистить водород: кубанские ученые придумали фильтр для экотоплива

Фото: ЮНЦ РАН

Ученые из Кубанского госуниверситета вместе с коллегами из РАН создали необычный «фильтр» для водорода. Это топливо будущего, которое совсем не загрязняет природу. Но чтобы оно работало, водород должен быть идеально чистым.

Обычно очистка водорода — это очень сложный и дорогой процесс. Он требует огромных температур до 900 градусов. Новая разработка ученых позволяет снизить жар почти в два раза — до 500 градусов. Это делает производство топлива проще и дешевле.

Секрет фильтра скрыт в его составе. Исследователи добавили в устройство слой из гидроксиапатита. Это то самое вещество, которое служит основой наших костей и зубной эмали. Раньше его никогда не применяли в энергетике таким способом.

«Наша мембрана состоит из прочного сплава и очень тонкого слоя палладия. Мы первыми решили использовать материал костей как защитный слой. Он отлично скрепляет все части фильтра. Когда устройство сильно греется, оно не ломается и не трескается. Металлы внутри не перемешиваются между собой. Благодаря этому мембрана работает долго и качественно», - объяснил пользу новой технологии cтарший научный сотрудник ЮНЦ РАН Илья Петриев.

Эта разработка поможет быстрее внедрить водородное топливо в обычную жизнь. В будущем такие фильтры позволят получать чистую энергию в больших масштабах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

