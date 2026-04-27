Деревня немецкая на деньги преступные. С депутата Госдумы Исаева взыскали 18 миллиардов рублей за коррупционные преступления

Суд признал Исаева виновным Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд рассмотрел гражданский иск, выдвинутый против Ризвангаджи Исаева, его членов семьи и связанных с ним лиц. Было установлено, что Исаев нарушил антикоррупционное законодательство будучи депутатом Государственной думы V созыва Федерального Собрания РФ в период с 2007 по 2011 года. Он использовал своё положение для незаконного присвоения государственных земельных участков и муниципальной собственности в Краснодаре.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Исаев использовал различные схемы для обогащения. Так он завладел более чем 615 гектарами ценных городских земель. Эти участки были приобретены контролируемой им компанией ООО «Статус» по сниженной цене в 15 168 073 рублей.

«Взамен Исаев и ООО «Статус» должны были построить и безвозмездно передать муниципалитету инфраструктурные объекты, однако компания отказалась от выполнения своих обязательств в полном объеме. Земли, отобранные у государства, были перераспределены среди лиц, подконтрольных Исаеву, и использованы по их усмотрению», – рассказали в ведомстве.

После окончания депутатских полномочий в декабре 2011 года Исаев продолжил инвестировать незаконные доходы в новые активы. На средства, полученные преступным путем, он построил жилой район «Европея», «Немецкую деревню» и гостиничный комплекс «Мариотт». Помещения в этих объектах были проданы третьим лицам, а здание отеля оформлено на ООО «Центр-Отель», принадлежащее его сыну.

С 2007 года доходы от коррупционных активов Исаев направлял на развитие своих предприятий и создание новых прибыльных бизнес-структур. Часть имущества, приобретенного на незаконно полученные средства, была оформлена на родственников и доверенных лиц.

Исследовав материалы дела, суд постановил взыскать в доход Российской Федерации денежные средства Исаева на сумму 18 миллиардов рублей, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз» в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате противоправных действий.