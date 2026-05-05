Спецрейс за 11 миллионов: сочинка привезла в Москву мешок денег для мошенников

Поездка в столицу обернулась для 41-летней жительницы Сочи финансовой катастрофой.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД, женщина добровольно передала аферистам 11 миллионов рублей, пытаясь спастись от вымышленного уголовного преследования.

Схема обмана была разыграна по канонам психологического триллера. Телефонные кураторы, представившиеся сотрудниками госорганов, обвинили сочинку в финансировании преступности.

Напуганная жертва обналичила все сбережения и, следуя инструкциям, вылетела в Москву.

Рандеву состоялось на Пресненской набережной. Там дама вручила пакет с деньгами незнакомцу, который назвал секретное кодовое слово.

Оперативники Таганского района сработали оперативно: «доверенное лицо» мошенников задержали. Им оказался 28-летний уроженец Омской области.

По версии следствия, курьер работал за процент, а полученную наличность сразу перевел в криптовалюту и отправил заказчикам. Сейчас пособник арестован, ему грозит до 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.