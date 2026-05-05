«Мои цветы приносят радость»: хобби стало прибыльным бизнесом для многодетной мамы

Фото: минтруда и соцразвития региона

«Мои цветы приносят радость», — говорит Лилия Курова, и эти слова стали не только девизом, но и делом всей ее жизни. Жительница Староминского района Краснодарского края превратила детское увлечение в источник дохода — при поддержке государственной программы.

С детства Лилию вдохновлял пример родственника: дядя привил ей любовь к растениям и терпению.

«С самого раннего возраста я училась ухаживать за цветами, наблюдать за ростом и понимать, что каждая посадка — это надежда», — вспоминает она.

Спустя годы многодетная мама всерьез задумалась о том, чтобы хобби приносило и доход. По социальному контракту на развитие личного подсобного хозяйства в рамках национального проекта «Семья» Лилии выделили 200 тысяч рублей. На эти средства на ен участке появилась теплица и система полива — условия, которые позволили перейти от любительского выращивания к регулярным поставкам хризантем.

Фото: минтруда и соцразвития региона

«Весь процесс: посадка, полив, обработка — это тяжелый труд. Но когда начинается цветение, появляется прилив энергии, воодушевление. Мне не жалко срезать свои цветы, так как я знаю, для чего они растут. Чтобы другим приносить радость», - рассказывает Лилия.

Социальный контракт — это государственная помощь, направленная на улучшение материального положения семей. Программа позволяет направить средства на несколько направлений: поиск работы, открытие ИП, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации.

Воспользоваться программой могут малоимущие жители Кубани. Оформить социальный контракт можно через портал «Госуслуги», в управлении социальной защиты по месту жительства или через МФЦ.

«Меры государственной поддержки, включая социальные контракты в рамках национального проекта «Семья», дают реальную возможность жителям Кубани превратить личные навыки и хобби в устойчивый источник дохода. Пример Лилии Куровой демонстрирует, как грамотная поддержка и упорный труд помогают семьям улучшить благополучие и приносить радость окружающим», - отметили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.