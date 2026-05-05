Рэпер Flo Rida в Краснодаре: Попросил отвезти его на прогулку в парк Галицкого и угостить маринованными арбузами

Известный репер Flo Rida выступит в Краснодаре и хочет посетить парк Галицкого. Фото: соцсети артиста

Мировая звезда хип-хопа, американский репер Flo Rida готовится к выступлению в Краснодаре и, как оказалось, планирует не только концерт, но и знакомство с городом. Артист прилетит 5 мая на выступление на частном джете - и это лишь часть его насыщенного графика.

Как стало известно «КП»-Кубань», перелет из Москвы исполнитель оплачивает самостоятельно. Причина - плотный гастрольный график. Музыкант работает исключительно вживую, а время на отдых у него часто остается только в дороге.

Остановится Flo Rida вместе с командой в одном из лучших отелей Краснодара. Гостиница уже готовится к приему зарубежных гостей. Однако куда больший интерес вызывает не столько бытовой райдер, сколько пожелания артиста вне сцены.

Музыкант хочет познакомиться с местной культурой и атмосферой города. В числе его пожеланий - прогулка по парку Галицкого и посещение стадиона футбольного клуба «Краснодар». Об этом артист узнал еще на этапе переговоров.

Артист недавно выступил в Москве, теперь летит в Краснодар. Фото: соцсети артиста

Кроме того, исполнитель выразил желание пообщаться с казаками и даже сделать с ними фотографии. В гастрономической же части райдера - мясные деликатесы и традиционные соленья.

Отдельным пунктом стало неожиданное пожелание: попробовать маринованные арбузы.

Организаторы отмечают, что такие запросы - не редкость для артистов мирового уровня, однако в этом случае они напрямую связаны с интересом к региону и его традициям.

Также Flo Rida был готов посетить футбольный матч «Краснодара», несмотря на требования fan-ID, однако в день его визита команда не играет.