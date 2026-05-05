Рэпер Flo Rida в Краснодаре: Попросил отвезти его на прогулку в парк Галицкого и угостить маринованными арбузами

Мировая звезда хип-хопа, американский репер Flo Rida готовится к выступлению в Краснодаре и, как оказалось, планирует не только концерт, но и знакомство с городом. Артист прилетит 5 мая на выступление на частном джете - и это лишь часть его насыщенного графика.
Как стало известно «КП»-Кубань», перелет из Москвы исполнитель оплачивает самостоятельно. Причина - плотный гастрольный график. Музыкант работает исключительно вживую, а время на отдых у него часто остается только в дороге.
Остановится Flo Rida вместе с командой в одном из лучших отелей Краснодара. Гостиница уже готовится к приему зарубежных гостей. Однако куда больший интерес вызывает не столько бытовой райдер, сколько пожелания артиста вне сцены.
Музыкант хочет познакомиться с местной культурой и атмосферой города. В числе его пожеланий - прогулка по парку Галицкого и посещение стадиона футбольного клуба «Краснодар». Об этом артист узнал еще на этапе переговоров.
Кроме того, исполнитель выразил желание пообщаться с казаками и даже сделать с ними фотографии. В гастрономической же части райдера - мясные деликатесы и традиционные соленья.
Отдельным пунктом стало неожиданное пожелание: попробовать маринованные арбузы.
Организаторы отмечают, что такие запросы - не редкость для артистов мирового уровня, однако в этом случае они напрямую связаны с интересом к региону и его традициям.
Также Flo Rida был готов посетить футбольный матч «Краснодара», несмотря на требования fan-ID, однако в день его визита команда не играет.