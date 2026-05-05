Цены на квартиры в городах Кубани продолжают расти Фото: Архив "КП".

Рынок новостроек на Кубани в начале 2026 года сильно лихорадит. В одних городах края спрос растет, в то время как в других заметно падает, хотя цены на жилье продолжают увеличиваться.

Как стало известно «КП»-Кубань», ситуация на рынке складывается разнонаправленно. Меняются и объемы продаж, и стоимость квадратного метра, и количество предложений.

Одним из лидеров по росту спроса стал Новороссийск. Здесь количество сделок увеличилось с 0,3 до 0,5 тысячи, рост на целых 66,7%. При этом цена выросла умеренно - с 206,7 до 216,7 тысячи рублей за квадратный метр. Также увеличилось и предложение - до 4,3 тысячи лотов.

Похожая тенденция наблюдается в Анапе. Там число сделок выросло на треть - с 0,3 до 0,4 тысячи. Однако куда заметнее подорожание: стоимость квадратного метра поднялась с 297,8 до 342,9 тысячи рублей, то есть сразу на 15,1%. Одновременно увеличился и объем предложения - почти на 41%.

Совсем иначе складывается ситуация в Сочи. Несмотря на рост цен (с 713,2 до 727,5 тысячи рублей за квадратный метр), спрос заметно снизился. Количество сделок упало на треть - с 0,3 до 0,2 тысячи. При этом выбор для покупателей стал шире: предложение выросло на 16,7%.

Геленджик выбился в лидеры по стоимости квадратного метра среди кубанских городов Фото: Архив "КП".

Наиболее резкое снижение спроса зафиксировано в Темрюке. Здесь количество сделок сократилось более чем наполовину - на 57,1%. Однако эксперты уточняют, что из-за небольшого числа сделок процентное падение не стоит переоценивать. На этом фоне цены, наоборот, выросли сразу на 41% - до 258,2 тысячи рублей за квадратный метр. При этом предложение сократилось на 30%.

- Отдельно выделяется Геленджик. В этом городе сделок не было ни в первом квартале 2025 года, ни в том же периоде 2026-го. При этом цены остаются высокими - более 1,2 миллиона рублей за квадратный метр. Объем предложения минимальный - всего около 100 лотов, что связано с ограниченным числом объектов, - сообщили «КП»-Кубань» в bnMAP.pro.