Участницу легендарной сочинской команды КВН Елену Рыбалко, погибшую под колёсами автомобиля 1 мая, проводили в последний путь. Местом её упокоения стало Верхне-Высокое кладбище — одна из самых живописных и тихих окраин Сочи.

Траурная церемония прошла без пафосных речей и телекамер. Как сообщили в ритуальном агентстве «Мавзолей», прощание состоялось у неё дома — там, где женщина растила детей и куда собиралась вернуться вечером 1 мая с пакетом продуктов из магазина. Друзья, соседи и бывшие коллеги пришли тихо. Никто не хотел шума.

Михаил Галустян, с которым Рыбалко выходила на сцену в «Утомленных солнцем», в разговоре с ТАСС признался: один из лучших номеров в его карьере они придумали вместе.

«Она заряжала энергией», — сказал артист. В Международном союзе КВН ее гибель назвали «невосполнимой утратой».

Первомайский вечер в Адлерском районе выдался дождливым. На улице Ивановской, где жила Елена, было тихо. Около десяти часов она переходила дорогу — не по «зебре», а в нескольких метрах от неё. По данным Госавтоинспекции Сочи, в зоне видимости был нерегулируемый пешеходный переход. Но женщина решила сократить путь.

В этот момент из-за поворота выехал внедорожник Toyota Colube. Водитель, 44-летний мужчина, не успел среагировать. Удар — и Елена упала на асфальт. Приехавшая скорая боролась за её жизнь несколько минут, но травмы оказались смертельными. Позже в сводках появится сухая строка: «Пешеход 1973 года рождения скончалась на месте».

В нулевые Елена Рыбалко - Леночка - была одной из самых узнаваемых девушек в КВН. Команда «Утомленные солнцем» собирала стадионы, а её миниатюры с Галустяном и Реввой повторяли на корпоративах. Тогда она вышла замуж за партнёра по команде Павла Стешенко — у них родилось трое детей.

Со временем коллектив распался. Звёзды уехали покорять столицу, а Елена осталась в Сочи. Брак развалился, но без скандалов. Она почти не появлялась на публике, не давала интервью и не вела соцсети. Её можно было встретить в обычном супермаркете или на прогулке с детьми. Знакомые говорят: она никогда не страдала «звёздной болезнью».

Верхне-Высокое кладбище находится в горной части Сочи. С него открывается вид на море и долину. Место тихое — подальше от городской суеты. Именно такой, по воспоминаниям друзей, была Елена.

Её дети остались с отцом. Павел Стешенко, как сообщают близкие, на связь с журналистами не выходит — просит не тревожить семью.

Гражданская панихида, по решению родных, прошла без официальных речей. Пришли только те, кого Рыбалко действительно хотела бы видеть. Артистов КВН на похоронах было немного — многие узнали новость уже после того, как Елену предали земле.

В сочинских пабликах до сих пор пишут: «Своя была». И это, наверное, самое точное слово. Не звезда, не легенда — просто Леночка, которую сбила машина на пустой вечерней улице.

