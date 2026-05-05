«Катюша», «Смуглянка» и вальс. Музыкальная эстафета Победы пройдет у домов 225 ветеранов и тружеников тыла

В Краснодаре, в преддверии 81-й годовщины Дня Победы, стартовали праздничные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. С 5 мая и в течение последующих пяти дней, артисты из «фронтовых бригад» порадуют своим выступлением 225 ветеранов и тружеников тыла. Первыми слушателями стали Анна Ивановна Лялько, пережившая блокаду Ленинграда, и Александр Михайлович Пушкарёв, прошедший фронтовыми дорогами.

«Мы гордимся поколением победителей, которое подарило нам возможность жить в свободной стране. В школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта Краснодара в эти майские дни пройдут сотни патриотических мероприятий, на которых юные горожане также поблагодарят ветеранов за их героическую юность и пообещают быть достойными дедов и прадедов», – отметила заместитель главы города Анна Леонова.

Анна Лялько, которой в 1941-м исполнилось всего пять лет, хорошо помнит ужасы блокады Ленинграда: тушение зажигательных снарядов и скудные крохи хлеба. Её эвакуировали из осаждённого города лишь в конце 1943 года. Спустя годы она вернулась на Кубань, которая стала для неё символом спасения.

У дома Анны Ивановны прозвучали любимые многими песни военных лет — «Катюша», «Смуглянка», «В землянке», «День Победы». Трогательным моментом стало исполнение вальса самой Анной Ивановной.

«Именно так встречали каждый День Победы: с песнями, танцами, ярко и с воодушевлением. Я знаю, у нашей страны — великое будущее, ведь русский дух не сломить», — поделилась ветеран.

Затем концертная бригада направилась к Александру Пушкарёву. Александр Михайлович - представитель последнего военного призыва. Выпускнику Омского пехотного училища доверили командовать взводом разведки. Ветеран также участвовал в освобождении Южного Сахалина.

На протяжении всех праздничных дней творческие коллективы будут выступать с концертами у окон тех, кто приближал этот великий день.