«Огонь-трава» набирает силу. Опасный фототоксичный ясенец распустился в Краснодарском крае

На юге России набирает силу ясенец – растения, чье прикосновение может вызвать серьезный ожог. О начале цветения «огонь-травы» сообщили в Новороссийском филиале ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Первые цветы кавказского ясенца появляются на Черноморском побережье и в предгорьях Кавказа. Затем он распускается в Крыму, Ростовской области и Поволжье. Коварство «огненной травы» в эфирных маслах замедленного действия. Они способны вызвать химический ожог второй степени, который проявится не сразу, а через 6-12 часов после контакта. В жаркую погоду над зарослями выделяются горючие испарения, которые могут воспламениться, если рядом чиркнуть спичками или зажигалкой.

«Эфирные масла растения обладают высокой фототоксичностью. Поясню: если сок ясенца попал на кожу, а потом на это место упал солнечный свет, запускается химическая реакция, которая буквально прожигает кожу. Без солнца ожога не будет. Это и есть фототоксичность – скрытая угроза, активируемая ультрафиолетом. Коварство в том, что в момент прикосновения человек не чувствует боли, а последствия проявляются спустя много часов, – пояснил заместитель директора Новороссийского филиала ЦОК АПК, ученый-агроном Валерий Немченко.

Эти ожоги долго заживают, оставляя пигментные пятна и шрамы, которые могут не проходить более года. Особо уязвимы дети: проглатывание листьев или цветков ясенца может привести к серьезному системному отравлению, требующему немедленной госпитализации.

При случайном контакте с растением необходимо немедленно промыть пораженный участок кожи водой с мылом в течение 15-20 минут, уйти в тень, избегая солнечного света, принять антигистаминное средство и обратиться к врачу. При проглатывании частей растения следует без промедления вызвать скорую помощь, самолечение запрещено. Ожоги от ясенца нельзя обрабатывать маслами или кефиром, требуется профессиональная медицинская помощь, иногда – госпитализация.

Распознать ясенец довольно просто. Его высота достигает 50-80 см. Листья внешне напоминают листья ясеня. Цветки крупные, окрашенные в сиренево-розовые или беловатые тона, с заметными длинными тычинками, собраны в кистевидные соцветия на верхушках. Цветение приходится на май-июнь. Растение предпочитает опушки лесов, склоны, поляны, степные зоны, растет на сухих известняковых почвах, часто встречается в расщелинах скал и на каменистых осыпях.

«Ясенец очень красив и источает аромат, напоминающий цитрусы с геранью, что создает ложное ощущение безопасности, – предупреждает эксперт. –Туристы часто срывают его для букетов, фотографируются с ним, вдыхают его запах. Детей привлекает его необычный вид и аромат. Отсутствие жжения в момент касания приводит к тому, что человек не осознает, что получил травму. Он спокойно возвращается домой, ложится спать, а просыпается уже с волдырями».

В связи с началом туристического сезона, Новороссийский филиал ЦОК АПК настоятельно рекомендует перед выходом на природу ознакомиться с внешним видом опасных растений, не прикасаться к незнакомым цветам и внимательно следить за детьми. При появлении симптомов ожога или отравления необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.