Финальный свисток для кошелька. Билеты на матч «Краснодар» - «Динамо» продают по цене крыла самолета, а сайт находится на грани коллапса

Сайт продаж "лег" под натиском желающих купить билеты на матч Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Цены взлетели до небес, а сайт упал ниже некуда. Фанаты футбольных баталий столкнулись с проблемами при покупке билетов на предстоящую встречу клубов «Краснодар» и «Динамо» 7 мая. Игра пройдет в столице Кубани на домашней арене черно-зеленых. Мы собрали отзывы болельщиков и полезные советы по покупке заветных пропусков на матч.

Ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдёт в Краснодаре в четверг, 7 мая, и начнётся в 20:30 по московскому времени. Продажа билетов на матч началась в несколько этапов. Сначала они стали доступны владельцам абонементов на сезон-2025/26. С 4 мая — для участников программы лояльности уровня «Премиум», за исключением тех, кто покупал билеты только на матчи с «Краснодаром», «Спартаком», «Локомотивом» и «Зенитом». С 6 мая — для остальных категорий болельщиков. К этому моменту на сайте практически не осталось свободных мест.

«Отношение клуба ужасно. Я ходил на все матчи, поддерживал команду в любую погоду. У меня нет абонемента, и возможности купить билет до сих пор нет», — добавляет еще один фанат.

Официально стоимость самых доступных билетов составляла 1000 рублей. Но, признаются болельщики, купить их невозможно. Остались только за 15 тысяч рублей.

«Цены взлетели, а сайт еле работает. В прошлом году на аналогичный матч цены не росли официально, билеты быстро раскупили, и сайт не тормозил. Перекупщики продавали по нынешним ценам. Позор!» — делится один из болельщиков.

На одну учётную запись можно было приобрести не более трех билетов. Но чтобы обеспечить всю семью заветными бумажками, фанатам пришлось брать штурмом виртуальные кассы.

«Три аккаунта, я, ребенок, жена. С таким сайтом страшно покупать, так как можно оказаться на разных концах стадиона. Цены – ладно, готовы платить, но дайте возможность купить!»

Несмотря на трудности, некоторые болельщики сохраняют чувство юмора, шутя о ситуации.

Те же, кому удалось приобрести билеты, делятся лайфхаками: советуют постоянно обновлять страницу, особенно с компьютера, и не бояться перезагружать сайт при возникновении ошибок. По их словам, это увеличивает шансы на успешную покупку.

Кстати, развлекать болельщиков 7 мая 2026 года стадион «Ozon Арена» будет Светлана Сурганова. Певица исполнит композицию «На безымянной высоте» перед самым началом футбольного поединка.