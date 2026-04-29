Возгорание на нефтехранилищах в Краснодарском крае. Последние новости о ЧП в Туапсе 29 апреля 2026 года

В Туапсе локализуют пожар после удара БПЛА по нефтехранилищам

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с атакой украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Глава государства отметил, что подобные инциденты могут иметь «серьезные последствия» для окружающей среды.

«Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные», – прокомментировал Путин.

В городе продолжается локализация крупного возгорания на территории НПЗ, возникшего после удара БПЛА. По сообщению властей, раскаленная нефть вытекла на проезжую часть, повредив несколько автомобилей. Для борьбы с огнем задействовано более 250 специалистов. Часть Туапсинского района временно остается без водоснабжения. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, возгорание на НПЗ произошло в ночь на 28 апреля. По информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью атаки стали нефтехранилища, нефть из которых предназначалась для экспортных поставок. Песков отметил, что такие действия киевского режима усугубляют дефицит нефти на мировом рынке, негативно влияя на его стабильность.

На предприятии произошло «вскипание и выброс нефтепродуктов», вследствие чего горящая нефть оказалась на автомобильной дороге. Губернатор Кондратьев охарактеризовал ситуацию как «непростую, но контролируемую», заверив, что примут все меры для скорейшей ликвидации последствий.

Для координации противоаварийных работ по поручению Путина в Туапсе прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он провел облет территории и распорядился подготовить группировку водолазов для возможного обследования акватории на предмет разлива нефтепродуктов.

К тушению пожара привлечены дополнительные силы и техника из соседних регионов и муниципальных образований. Всего в ликвидации последствий задействованы 252 человека и 62 единицы техники.

В Туапсинском округе введен режим ЧС регионального значения. Было принято решение об эвакуации жителей близлежащих улиц. Для них развернуты пункты временного размещения.

Из-за повреждения системы энергоснабжения водопроводной станции в части Туапсе и в Шепсинском сельском округе приостановлена подача питьевой воды. В некоторых районах установлены емкости с водой.

В связи с пожаром временно приостановлена работа ряда школ. Учеников перераспределят в другие учебные заведения.

Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры качества воздуха, так как в атмосферу поступают продукты горения. Жителей ближайших районов просят соблюдать повышенные меры предосторожности.

Вологодская область готова принять эвакуированных из Туапсе

Губернатор Георгий Филимонов: Примем жителей Туапсе, пострадавших от пожара