Едут пожарные со всех регионов. Глава МЧС Куренков сообщил о наращивании сил и средств для ликвидации последствий атаки на нефтехранилище Туапсе

В Туапсе под председательством главы МЧС России Александра Куренкова состоялось совещание оперативного штаба. В работе мероприятия принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Напомним, что Куренков прибыл на Кубань по распоряжению президента Российской Федерации. Он возьмет под личный контроль процесс тушения возгораний на нефтехранилищах города, вызванных атаками украинских беспилотников.

Перед началом совещания оперативного штаба глава МЧС и губернатор совершили облет черноморской акватории на вертолете. По прибытии на место пожара глава российского чрезвычайного ведомства выдал распоряжения относительно дальнейших мер по устранению последствий инцидента и обеспечению безопасности.

«Текущая ситуация остается непростой, но полностью под контролем. Мы располагаем достаточным объемом сил и средств для нейтрализации угрозы, однако, принимая дополнительные меры предосторожности, мы продолжаем наращивать ресурсоёмкость», – заявил Александр Куренков по завершении оперативного совещания.

В округ доставят боновые заграждения общей длиной не менее пяти километров. Они станут ограждения для сдерживания потенциальных морских разливов. Дополнительные боны также установят на реке Туапсе. Сейчас там стоят девять рядов таких заграждений.

В среду, 29 апреля, в Туапсинский округ прибудет сводная группировка, состоящей из сорока водолазов различных ведомств, включая МЧС, «Кубань-СПАС» и другие подразделения. Подводники изучат дно акватории, куда также могли попасть нефтепродукты. По словам Куренкова, у ведомства достаточно сил и средств для ликвидации последствий ЧП.

Глава МЧС подчеркнул, что основная угроза, а именно утечка горящей нефти, была ликвидирована. В число первоочередных задач спасателей сейчас входить скорейшая локализация открытого горения на нефтеперерабатывающем заводе и утилизация загрязненного грунта в прибрежной зоне.

Вениамин Кондратьев сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на всей территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля.

«Выражаю признательность сотрудникам МЧС, участвующим в тушении пожара и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Их работа в сложнейших условиях отличается профессионализмом и мужеством. Наша главная задача – гарантировать безопасность граждан», – отметил Вениамин Кондратьев.

Жители домов, расположенных поблизости от НПЗ, были эвакуированы. Они уже расселены в гостинице.

«Мы также предпринимаем максимальные усилия для предотвращения масштабного попадания нефтепродуктов в море, осуществляется сбор и вывоз загрязненного грунта и водонефтяной смеси. Завтра мы планируем увеличить группировку до 300 человек, помощь будет оказана шестью муниципалитетами. Дополнительные силы будут закреплены за конкретными участками, где требуется более активная поддержка. При этом мы опираемся на опыт, полученный при ликвидации ЧС в Анапе», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Всего в мероприятиях по ликвидации разлива нефтепродуктов участвует 360 человек и задействовано 60 единиц спецтехники. Количество собранного и вывезенного загрязненного грунта, и водонефтяной смеси превысило 8 тысяч кубических метров.