Скрывали убийство ребенка пять лет. Мать и ее возлюбленный, задушившие годовалого сына из-за нехватки денег, получили сроки на Кубани

Тело ребенка убийцы оставили в лесу

Пять лет мать и ее сожитель держали в тайне страшную трагедию. Правда вскрылась, когда к семье пришли социальные службы Новороссийска. Но в доме обнаружили только четырехлетнего и трехмесячного малышей.

Где находится старший 6-летний ребенок, мама ответить не смогла. Это показалось соцслужбам подозрительным. И неспроста – как выяснилось, ребенка убили.

О том, что произошло с малышом, 28-летняя мама и ее 34-летний сожитель скрывали с 2020 года. В ночь на 1 сентября они убили мальчика, так как на его содержание не хватало денег. Зарабатывать на то, чтобы растить сына, родители не хотели, поэтому решили расправиться с ним.

Находясь в алкогольном опьянении, мама и ее сожитель задушили ребенка и несколько раз ударили головой о землю. После этого тело мальчика оставили в лесу в границах Крымска. Встреч с родственниками они избегали и о том, как растет сын, никому не рассказывали.

В суде мать мальчика говорила, что не причастна к преступлению. Ее сожитель полностью признал вину.

«Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал их виновными в инкриминируемом преступлении. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчине назначили 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Посадил в машину, задушил, а тело бросил у воды: Стали известны подробности убийства 11-летней девочки на Кубани